Maszkos vasi magánpraxisok – Minimalizálják a szociális érintkezések számát

Bár a vírus terjedése jelentős terhet ró az egészségügyben dolgozókra, az élet a magánrendelőkben sem áll meg. Többségükről elmondható, hogy zavartalanul fogadják továbbra is pácienseiket – ügyelve a rendelőben történő szociális érintkezés minimalizálására és a higié­niás előírások betartására.

Dr. Német Levente szülész-nőgyógyász korábban néhány hetes szünetet tartott, március végén azonban arról tájékoztatta a pácienseit, hogy április 3-án újraindította a rendelését. A meglévő időpontokat megtartotta, arra kért mindenkit, hogy ha szeretné lemondani az időpontját, azt sms-ben tegye. Ígéretet tett, hogy a várandósok elmaradt gondozását minél hamarabb pótolja és a sürgős eseteket ellátja.

A Sorok utcai Egészségcentrumban kisebb kihagyás után – április 17-i tájékoztatásuk szerint – ismét működnek a szakrendelések. A centrum dolgozói rendszeres szellőztetéssel, fertőtlenítő kézmosással, felületfertőtlenítéssel és szájmaszk viselésével járulnak hozzá a járvány esetleges terjedésének elkerülésé hez.

Szombathelyen, a Vízöntő utcai egészségügyi központban a járványügyi előírásoknak megfelelő, szükséges óvó-védő rendelkezések teljes körű betartása mellett az alábbi szakterületek működése folyamatos: röntgen és ultrahang-diagnosztika, ortopédia, sebészet, érsebészet, urológia, reumatológia, bőrgyógyászat, neurológia, labordiagnosztika, gyógytorna, TSMT állapot- és mozgásvizsgálat, fizikoterápia, pszichológia, infektológia, gyógymasszázs. A központ honlapján azt írják, céljuk, hogy az indokolatlan orvos-beteg találkozások számát csökkentsék. A kontaktok csökkentésének érdekében rendeléseik időpontjait elcsúsztatták, a rendelési időket meghosszabbították, ebből adódóan a korábbi esetszámnál várhatóan kevesebb páciens fogadására van lehetőségük.

Dr. Petz Zsuzsanna tüdőgyógyász szakorvos férjével közösen vezeti a Szombathely belvárosában található rendelőintézetüket. Úgy gondolja, ha valamikor, akkor a koronavírus-járvány idején igazán nagy szükség van arra, hogy betegei rendelkezésére álljon. Mint mondja, ebben az időszakban – különösen az ő szakterületén – nagyon fontos, hogy a betegek a felmerülő kérdéseikkel, problémáikkal tudjanak kihez fordulni, éppen ezért rendeléseit a járványhelyzetben sem szünetelteti. A rendelési idővel jelen helyzetben a betegszámhoz alkalmazkodik: egy napon belül próbálja egymáshoz közeli időpontra hívni a pácienseket. Ha ez az idősáv megtelt, abban az esetben nyit csak újat. Kiemelte, hogy természetesen a higiéniás szabályokra fokozottan ügyelnek.

– Hozzánk mindig előre egyeztetett időpontra érkeznek a betegek, így van ez most is. Rendelési időben még a folyosón sem lehetnek állóbetegek – fejti ki a pulmonológus, akitől azt is megtudtuk: a rendelőben ózonos fertőtlenítést alkalmaznak, ami minden létező vírust kiírt, továbbá óránként az összes általuk használt eszközt fertőtlenítik.