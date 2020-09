Maszkviselés: sokan még mindig nem veszik komolyan

Nyáron eléggé fellazult a tavasszal tapasztalt fegyelem, de a koronavírusos megbetegedések számának emelkedésével újra nagyobb figyelem esik az óvintézkedésekre.

A fertőzések számának emelkedését nem mindenki veszi úgy, hogy tanácsos maszkot viselni és egymástól távolságot tartani, a bolti dolgozók viszont veszélyeztetve érzik magukat, hiszen az üzlet méretétől függően több száz vagy akár több ezer vásárló is megfordul náluk naponta. A dolgozók egészségének védelmére belső szabályokat hoztak. Van olyan élelmiszerbolt, ahol a pénztárosok számára azt helyezte kilátásba a tulajdonos, hogy százezer forintra megbünteti, ha valakit maszk nélkül enged fizetni. Így igazán motiváltak az üzlet dolgozói a szabály betartatására. Nekik nincs nehéz dolguk, mert ebben a boltban biztonsági őr is van, aki a belépőket és a vásárlókat is figyeli, nem nagyon van lehetőség arra, hogy valaki maszk nélkül eljusson a pénztárig. De nem mindenhol van ez így.

Az országos jelenség az, hogy sokan nem veszik komolyan a maszkviselés szükségességét. Amint a Magyar Nemzet is megírta, a bolti dolgozók a hatóságokhoz fordultak, hogy kérjék számon a szabotőröket a nagyobb üzletekben, a Készenléti Rendőrség jelenlétét tartják indokoltnak, mint a tömegközlekedés ellenőrzésében. A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) kifejezetten segítséget kér abban, hogy a törvény ereje legyen meggyőző, a maszkviselet kötelezőségéről ne az eladóval, a biztonsági őrrel kelljen vitatkozni. A KDFSZ elnöke, Bubenkó Csaba úgy látja, hogy ha a rendőrök nem is tudnak mindenhol ott lenni, de alkalomszerűen, országosan ellenőrzéseket tartanának, az visszatartó erő lenne a szabálytalankodókkal szemben. A bolti dolgozók fertőzésnek való kitettsége nagyon magas, muszáj lenne a higiéniai óvintézkedéseket is magas szinten tartani. Felhívja a figyelmet arra is, hogy az emberek nem viselnek kesztyűt, úgy veszik ki a friss, csomagolatlan árut, és gyakran nem tartják be az egészségügyi távolságot sem.

A hatósági ellenőrzésekről a Magyar Nemzet megkérdezte az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárát, Vámos Györgyöt, aki úgy fogalmazott: ha a kormány úgy dönt, hogy szigorítani kell a maszkviselés ellenőrzését, akkor azt el kell fogadni, járjon akár rendőri fellépéssel, a szabálysértésekért pedig büntetéssel.

Lapunk szombathelyi üzletekben érdeklődött, mik a tapasztalatok a maszkviselésről. Egy nagyobb szerszámbolt résztulajdonosa, Kozma Norbert elmondta, hogy március óta kérik a vásárlóikat a maszkhasználatra. Szankcionálásra jogosítványuk nincs, de minden dolgozó visel maszkot, és a vásárlóikat is erre kérik. Feledékenységből adódik, hogy olykor valaki maszk nélkül lép be, de meglátja az eladókat, és akkor felteszi. Árulnak is egyszer használatos maszkot, meg is lehet venni, ha véletlenül nincs valakinél, de akár ajándékba is adnak a vásárláshoz. Van vevő, aki úgy oldja meg, hogy sálat tesz vagy pólót húz az arca elé, de az emberek nyolcvan százaléka eleve maszkban érkezik.

– A többség szabálykövető, mert vigyáz az egészségére – hangsúlyozta Kozma Norbert. – Az üzlet négyszáz négyzetméteres, nincsenek egy időben tömegek, csak tízes nagyságrendű csoportok, eloszlanak a nagy térben. Fertőtlenítőszer van kitéve, de kevesen használják a dolgozókon kívül.

Megkérdeztünk egy népszerű üzletközpontot is, hogy a bérlőkkel milyen megegyezésre jutottak az egészségügyi szabályokat illetően. Farkas Richárd, a Family Center igazgatója elmondta, hogy mindig a hatályos jogszabályok alapján frissítik a házirendet, a legutóbbi augusztusban született, betartják és betartatják. Az üzletekben a dolgozók számára kötelező a maszk viselése, a bejáratnál ki vannak téve a piktogramok, ha mégis bemegy valaki maszk nélkül, felszólítják, hogy tegye fel, ha nincs nála, adnak neki, a biztonsági őröknél elérhető. Ha a maszk hiányának nem az az oka, hogy elfelejtett hozni, hanem nem akarja feltenni, kiküldik, maszk nélkül nem vásárolhat. Az üzletekben a bérlő a felelős, az üzlethez tartozó személyzetnek kötelessége intézkedni, vagyis a munkatársak dolga a szabály betartatása, a bevásárlóközpont közösségi tereiben a biztonsági őröké. Mindenhol nem tudnak ott lenni, de szúrópróbaszerűen ellenőrzést tartanak. Sorozatos szabályszegés esetén be is záratják az üzletet.

– A mi bérlőink jól állnak ehhez a kérdéshez, a vásárlókkal való bánásmód megfelelő – mondta Farkas Richárd, az üzletközpont vezetője. – Nincsenek mulasztások, nálunk a vásárlók nem szegnek szabályokat.