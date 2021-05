Matekérettségi – A vizsga után szombathelyi iskolák tanulóinál érdeklődtünk

A középszintű érettségi végén, délben a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban jártunk.

Ezt ne hagyja ki! Itt vannak a 2021-es matematika érettségi megoldásai!

Tóth Kamillát nem értük el, de a szintén Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium diákja, Handler Márkó délben elmondta: az első rész nem volt vészes, a másodikban egyre nehezedtek a feladatok, egyre több gondja volt. Ötös vagy négyes biztos nem lesz, reméli a hármast, ami neki már ajándék lenne, de annak is örül, ha átmegy. Sulyok Kristóf könnyebbre számított. Nem típusfeladatok voltak, mint az előző években, de így is reménykedik egy 70 százalékos eredményben.

A középszintű érettségi végén, délben a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban jártunk, ahol Papp Tibor igazgató elmondta: három osztály, 104 diák érettségizett ma, 74 fő közép-, 30 fő emelt szinten. A vizsgát nagy várakozás előzte meg, hiszen november 10 óta otthon tanultak a gyerekek. A tanórákat online tartották, és a kiscsoportos felkészítés is online zajlott digitalizáló táblával.

– Mindent bevezettünk, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el. Kértem a gyerekeket, hogy most hagyják ki a teraszokat, a családi ünnepeket, hogy meg tudjanak jelenni az érettségi vizsgákon, mert nem pótolható. Nincs is hiányzó, tegnap is, ma is mindenki megjelent – mondta az igazgató. Hozzátéve: a harminc emelt szintű feladatlapot író diák főleg műszaki pályára megy, tegnap mindössze hárman mentek magyarból emelt szintre, akik bölcsészek lesznek. Holnap történelemből megint sokan tesznek emelt szintű vizsgát, ők jogi vagy közgazdasági pályára igyekeznek. A Bolyai profilja a biológia-kémia, ahonnan orvosi, egészségügyi pályára mennek a gyerekek, azt is sokan írják majd emelt szinten jövő héten.

A dolgozatokkal végzett, vizsgáról kijövő diákok közül megszólítottunk kettőt, aki eddig ötös volt matekból, hogy sikerült.

Jakab Maja Beatrix elmondta: mindkét résznél bepánikolt a közepe táján, de sikerült megnyugtatnia magát. Talán a stressz miatt érezte nehéznek, mint a korábban megoldott érettségi feladatsorokat.

– Még fel vagyok spannolva, érzem, hogy ki vagyok pirulva, tartok tőle, hogy esetleg túlgondoltam valamit. Gyakran megesik velem, hogy ha valamit túl egyszerűnek látok, túlbonyolítom. Csak remélem, ez most nem így volt.

Kamarás Ágnes úgy érezte, hogy az első rész nem volt rossz, nem kellett beugratós kérdésekkel küzdeni. Reméli, hogy összességében is elég jó lett, de most még nyugtalanítja, mit hibázott, mit nem.

A lányok annyi időt hagynak maguknak a fellélegzésre, míg hazaérnek, aztán nekiesnek a történelem tételeknek, hogy készüljenek a holnapi megmérettetésre, még egyszer átnéznek mindent, átismétlik az évszámokat, tényeket, hogy az a vizsga is jól sikerüljön.

Kapcsolódó cikk: