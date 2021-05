Mátyás király, athéni demokrácia és Alaptörvény a töriérettségin – Vasi diákokat faggattunk

Az érettségi harmadik napja hagyományosan a történelemé. A sárvári Tinódi gimnázium 12. A osztályos tanulóit és az egykori Orlay érettségizőit faggattuk tapasztalataikról.

Ezt ne hagyja ki! Itt van a történelemérettségi megoldókulcsa!

A VMSZC Sárvári Tinódi Gimnázium érettségizői elmondták: az elmúlt hónapok otthonról való tanulásának mindenképpen hatása volt a teljesítményükre. Egyesek úgy vélték, így nehezebb volt felkészülni a megmérettetésre, mások örültek annak, hogy a „home suli” lehetővé tette, hogy csak a továbbtanuláshoz szükséges tárgyakra koncentráljanak. Horváth Dominik saját bevallása szerint nem nagy rajongója a történelemnek, így bízott a jó esszétémában, illetve logikai képességeire hagyatkozott.

Osztálytársa, Desits Zsófia annak reményében vágott neki a történelemérettséginek, hogy sok mindent ki tud majd olvasni a térképről és a forrásokból. Bízott abban, hogy esszének a legtöbb diákhoz közel álló témát kapnak. Joó Dorka elárulta: nem szereti a történelmet. Ezért Dominikhoz hasonlóan ő is a logikájában bízott.

Dorka előzetes számítását, miszerint a könnyű magyar- és a nehéz matekérettségit egy szintén könnyű történelem fogja követni, a szombathelyi VMSZC Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégium, lánykori nevén az Orlay diákjai a vizsgát követően meg is erősítették. Havas Viktória szerint a keddi matek után a történelemvizsga maga volt a megkönnyebbülés. Úgy fogalmazott: emberséges, megoldható feladatokat kaptak – bár a feladatmegoldós rész kicsit összetettebb volt.

Osztálytársa, Somogyi Dóra hozzátette: ő is nehezebbre számított és annak ellenére, hogy volt egy-két nehezebb feladat, összességében jól sikerült megoldania őket. A diákok elmondták: könnyen és jól használható forrásokat kaptak, valamint a térképről is sok hasznos információt tudtak leolvasni. A vendéglátás-szervezést tanuló Molnár Dóra is úgy látja, a magyar után a történelem volt a második legkönnyebb vizsgája.

Szerda reggel a sárvári diákok az igazságos Mátyásban bíztak, be is jött a számításuk: a király uralkodásával kapcsolatos feladatot is meg kellett oldaniuk az érettségi első, rövid feladatokból álló részében. Emellett volt szó az athéni demokráciáról, a középkori építészetről és a jelenlegi Alaptörvényről is. Esszétémának a magyarországi török hódítás és a két világháború közötti Szovjetunió, valamint a hűbériség és a dualizmus-kori ipar fejlődése témakörök közül választhattak egy-egy párost az érettségizők.

