MÁV-rendelő más szabályokkal

A MÁV-rendelő továbbra is működik, de korlátozzák az elektív ellátásokat – például szűréseket – amelyeket később is igénybe lehet venni. A betegeket telefonon, illetve hétfőtől a helyszínen is irányították.

– Egészségügyi veszélyhelyzet van Magyarországon. Korlátozzák az elektív ellátásokat, ellátásra csak sürgős szükség miatt – életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében – kerülhet sor. A lakosságtól azt kérik, hogy amennyiben halasztható a vizsgálatuk, a szűrés, ne jelentkezzenek egészségügyi szolgáltatójuknál, így a Nádasdy Ferenc utcai MÁV-rendelőben sem – mondta el kérdésünkre dr. Kovács Lajos, a rendelőintézet vezetője. Ha adott esetben gyógyszerre van szükségük a betegeknek, abban (is) segítenek – igyekeznek telefonon felvenni a kapcsolatot az előjegyzett páciensekkel. A szakrendeléseket, amelyek akutabb panaszos eseteket látnak el, továbbra is működtetik, akár azért is, hogy a kórházon kisebb teher legyen, tehát nem a lezárás a cél – hangsúlyozta. A 65 év feletti egészségügyi dolgozókat kivonják az ellátásból, azért, hogy ők ne találkozzanak közvetlenül a betegekkel. A felszabaduló egészségügyi dolgozókat, a kieső szakrendelések orvosait, ha szükséges, átcsoportosítják, és akár a betegek felhívásával, fogadásával is megbízzák. Szeretnék, ha a szokásosnál kevesebben áramlanának be a rendelőintézetbe, a betegkontaktus lehetőségét is csökkentik az intézkedésekkel – hallottuk a vezetőtől. A MÁV-rendelő tehát, bár hétfőn a közösségi oldalon terjedtek a bezárásáról szóló hírek, nem zárt be: működik továbbra is, a szabályokat azonban az országban elrendelt veszélyhelyzethez igazították.