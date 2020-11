Maximum két órára átjöhetnek a határ mentén élő szlovén állampolgárok

Hétfőtől maximum két óra időtartamra elhagyhatják országuk területét a határ mentén élő szlovén állampolgárok. Az engedménynek igen szigorú feltételei vannak, csakis vásárlási céllal vagy szolgáltatások igénybevétele miatt nyílik rá lehetőség.

Ezzel Szlovénia a korábbi igen szigorú rendelkezéseinek egyik paragrafusát – a lakhelyelhagyási tilalmát – enyhítette. Az újonnan bevezetett szabályozás értelmében csak valamely szomszédos ország (tehát Olaszország, Ausztria, Horvátország vagy Magyarország) területére léphetnek be a szlovén állampolgárok, továbbá csak abban az esetben, ha a vásárlási céllal felkeresett kereskedelmi egység, vagy az igénybe vett szolgáltatás az adott ország területén földrajzilag közelebb található az illető lakóhelyéhez, mint egy hasonló Szlovéniában, s ezt határátlépéskor igazolniuk is kell.

A tapasztalatok szerint a hét elején néhányan már éltek is ezzel a lehetőséggel, hiszen a határ menti térség magyar oldalán több szlovén rendszámú személygépkocsit is láttunk közterületi parkolókban. A Szlovéniában jelenleg is hatályos lakhelyelhagyási tilalom alól a munkavégzés továbbra is felmentést ad.

Kiemelt képünk illusztráció.