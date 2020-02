Médiaközpont: további szabálytalanságok, éttermi költés és 763 ezer forintos üzemanyagköltség

A Szombathelyi Médiaközpont Nkft. ügyvezetője, Halmágyi Miklós 2019. március 18. és 2019. december 31. között a 36 esetből egyetlen egyszer sem tartózkodott jogszerűen kiküldetésen.

Saját autója üzemanyag-fogyasztására 763 ezer forintot számolt el, a siófoki butikhotelben pedig szabadsága alatt fizetett a céges bankkártyával – a többi mellett ezeket a megállapításokat is tartalmazza a polgármester által elrendelt soron kívüli belső ellenőrzési vizsgálatról szóló, a február 27-ei közgyűlés elé kerülő anyag.

Ahogy azt a Vas Népe elsőként megírta, a Szombathelyi Médiaközpont felügyelőbizottsága által ez év januárjában lefolytatott vizsgálat több vitatható pénzügyi tranzakciót is feltárt. Mindhárom esetben a céges bankkártya használatát firtatták: Halmágyi Miklós egy esetben temetési szolgáltatást, kétszer pedig butikhotel-számlát egyenlített ki a céges bankkártyával. A temetkezési vállalkozásnál állítólag tévedésből használta a céges kártyát, és öt nap múlva, amikor észrevette tévedését, hiánytalanul visszafizette a pénzt a cég házipénztárába. A belső ellenőrzési vizsgálat során kiderült, hogy sem feljegyzés, sem jegyzőkönyv nem készült a téves kártyahasználatról.

A 2019. októberi siófoki és a 2019. novemberi budapesti szállodai számlával kapcsolatban a jegyző a vizsgálat elrendelésekor írásban kérte az előadók, a meghívottak, a konferencián elhangzott előadások címeinek közlését, a meghívók és a programok mellékelését, ám Halmágyi Miklós az állítólagos siófoki konferenciával kapcsolatban semmilyen dokumentumot nem küldött meg az önkormányzatnak, sőt: a rendezvény résztvevőit sem kívánta megnevezni. Egy valami stimmel: a 88 ezer forintos szállodai számla, ami bár két főre számított idegenforgalmi adót tartalmazott, az ügyvezető állítja, hogy egyedül vette igénybe a szolgáltatást. A belső vizsgálat során azonban kiderült még valami: az, hogy Halmágyi Miklós a siófoki tartózkodás alatt szabadságon volt, így eleve nem lehetett hivatalos kiküldetésben. Erről is elsőként írtunk. https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/mediakozpont-veget-ert-a-belso-vizsgalat-3550446/

A novemberi, 55 ezer forintos, budapesti szállodai számlával kapcsolatban sem tudott megfelelő magyarázattal szolgálni Halmágyi, aki bár november 29-én valóban leadott egy kamerát javításra egy budapesti Panasonic márkaszervizben, majd a Hír TV-ben tárgyalt, utóbbiról azonban sem emlékeztetőt, sem más dokumentumot nem tudott bemutatni. Halmágyinak elmondása szerint egy Ottlik-konferencia miatt kellett Budapesten éjszakáznia, ám mint az a vizsgálat során kiderült, a konferenciára nem kapott meghívót, és azt sem tudta igazolni, hogy a részvétele a médiaközpont érdekeit szolgálta volna. (Tudják, ez volt az a konferencia, amelyről kiderítettük, hogy egyik előadója Halmágyi Miklós közvetlen kolléganője, a városi televízió kreatív igazgatónője volt.) A belső vizsgálat során megállapították, hogy mivel az ügyvezető a munkájához kapcsolható tevékenységeket 29-én elvégezte, a szállodai szállásszolgáltatás igénybevétele nem volt indokolt – Halmágyi erre sem adott magyarázatot.

Kiderült az is, hogy a céges bankkártya éttermi számlák kiegyenlítésénél is előkerült. És az is, hogy Halmágyi Miklós több alkalommal engedély nélkül maradt távol a munkahelyétől, hiszen bár a szabadságát, kiküldetését a jegyzővel kellett volna engedélyeztetnie, a kiküldetési rendelvényeket minden alkalommal ő maga írta alá, a szabadságát pedig csak egy táblázatban rögzítette. Összesen 36 kiküldetést vizsgáltak, ezek mindegyikénél hiányzott a szabályszerűséghez szükséges dokumentum. És tény az is, hogy saját autójának üzemanyag-fogyasztására 763 ezer forintot számolt el az ügyvezető.

A vizsgálatot végzőknek szemet szúrt az is, hogy a céges bankkártyához indokolatlanul magas összegű napi limit állt rendelkezésre: ATM-ből például naponta 500 ezer forintot vehettek fel, de vásárlásra is ugyanekkora összeg erejéig használhatták, az összesített készpénzfelvételi limit pedig egy forint híján egymillió forint volt.

Az azonnali belső ellenőrzési vizsgálatot elrendelő polgármester február 10-én szabadságra küldte Halmágyi Miklóst, február 19-én feljelentését tett ellene a rendőrségen, a jövő csütörtöki közgyűlésen pedig kezdeményezi, hogy hívják vissza tisztségéből. Mint az a Halmágyi Miklós visszahívását kezdeményező határozati javaslatból kiderül: „a belső ellenőrzés során feltárt körülmények és becsatolt iratok alapján az ügyvezető munkaviszonya keretében elkövetett magatartásával összefüggésben több bűncselekmény elkövetésének gyanúja is felmerült. A felmerült bűncselekmények gyanúja, továbbá az a körülmény, miszerint az ügyvezető az eljárás során egyszer sem vitatta, hogy a társaság bankkártyáját ő használta, így személye a bűncselekmények gyanúja tekintetében teljesen beazonosítható, szintén olyan körülményként értékelhető, amely indokolja munkaviszonyának azonnali hatályú megszüntetését.”

Mint azt az általunk február 7-én megkérdezett ügyvéd, dr. Horváth Ákos Milán a Büntető Törvénykönyvből idézve elmondta: „aki a rábízott idegen dolgot jogtalanul eltulajdonítja, vagy azzal sajátjaként rendelkezik, sikkasztást követ el.” Hozzátette: ha tehát egy gazdasági társaság vezető tisztségviselője a rendelkezésére bocsátott bankkártyán szereplő pénzösszeget (idegen dolog) saját céljára használja fel (azzal sajátjaként rendelkezik), akkor elköveti a sikkasztás bűncselekményét, mely akár kettő évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető, ha az kisebb értékre (50.000-500.000 Ft) történik.

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-rendorsegre-egyelore-nem-erkezett-feljelentes-a-mediakozpont-ugyben-3537132/

A labda most a rendőrség térfelén pattog: a Vas Megyei Rendőr-főkapitányságra február 19-én megérkezett a feljelentés. A nyomozó hatóságnak három nap áll rendelkezésére, hogy döntsön az eljárás megindításáról vagy a feljelentés elutasításáról.

