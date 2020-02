Médiaközpont-vizsgálata: aggályos bankkártyahasználatról és szállodai számlákról ír a jelentés

Egy temetés és két szállodai tartózkodás: ezek, illetve az ezekkel kapcsolatos számlák szúrtak szemet a Szombathelyi Médiaközpont NKft. felügyelőbizottságának. Vizsgálódtak, határoztak, a megállapításaikat tartalmazó dokumentumok pedig már a jegyző asztalán vannak. Kérdés, hogy eljutnak-e rendőrségre.

Néhány mondat erejéig a január 30-ai közgyűlésen is téma volt a Szombathelyi Médiaközpont NKft. pénzügyi működésével kapcsolatos felügyelőbizottsági vizsgálat, amelynek során a bizottság a cég nevére kiállított bankkártya használatát egy esetben is aggályosnak tartotta, illetve két számlát is firtat a jelentés. A felügyelőbizottság azóta lezárta a vizsgálatot, és az annak megállapításait tartalmazó jegyzőkönyvet eljuttatta dr. Károlyi Ákos jegyzőnek.

A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. 2019 december 18-án megalakult új felügyelőbizottsága a fideszes bizottsági tag, Horváth Gábor kezdeményezésére döntött a médiaközpont 2019-es működésének ellenőrzéséről. A döntést állítólag a bizottság baloldali többség által delegált elnöke, Vágvölgyi András is támogatta, mondván: a városi politikai helyzet 2019. januári változása után az önkormányzati cég vezetésében márciusban bekövetkezett váltás után nem árt az ellenzéki kontroll. (Mint ismert, az új baloldali többség első döntései között volt, hogy Lovass Tibor helyett Halmágyi Miklóst ültette a médiaközpont élére.)

Az egyelőre nem nyilvános vizsgálati jegyzőkönyvet jól ismerő informátorunktól úgy tudjuk, hogy a vizsgálat során átnézték az ügyvezetőváltást követő nyitó- és záróegyenlegeket, továbbá átvizsgálták a 2019 szeptembere és decembere közötti bejövő számlákat, banki és pénztári adatokat. Ezek során adódtak kérdéseik, amelyekről a médiaközpont könyvvizsgálójával is beszéltek, és amelyeket az ügyvezetőnek, Halmágyi Miklósnak is feltettek írásban – ezekre a cégvezető egy személyes találkozón válaszolt.

Úgy tudjuk, ezen a megbeszélésen több, a médiaközpont céges bankkártyájával végrehajtott tranzakciót is meg kellett magyaráznia az ügyvezetőnek. Először egy 2019. október 17-eit: Halmágyi Miklós ezen a napon 276 ezer forintot fizetett ki a céges bankkártyával egy kegyeleti szolgáltatást végző társaságnak – úgy tudjuk, édesanyja temetésének intézésekor. A vizsgálat során az ügyvezető állítólag azt mondta, hogy csak a céges bankkártya volt nála, ami ugyanolyan színű, mint a sajátja, és bár annak a PIN-kódja más, a tévesztést a lelkiállapotával magyarázta. A tévedést később vette észre, és október 22-én hiánytalanul visszafizette a pénzt az önkormányzati cég pénztárába.

Október végén aztán állítólag egy siófoki wellness-szállodában került elő a céges bankkártya, ahol egy 88 ezer forintos számlát egyenlített ki vele a cégvezető. Úgy tudjuk, a számla két vendégéjszakáról szólt, amit Halmágyi Miklós elmondása szerint egyedül töltött el a szállodában, ám a számlán az idegenforgalmi adó összegét is feltüntették: az 1600 forint pedig két személy kétnapi siófoki tartózkodásáról árulkodik. Az ország első butikhoteljeként hirdetett Janus Boutique Hotel & Spa a honlapján egyedi tervezésű dizájn szobáit a művészetek kedvelőinek is ajánlja egy kis romantikus kalandozásra. Halmágyi viszont elmondása szerint nem romantikus kalandozásra, hanem egy olyan háromnapos konferenciára érkezett a szállodába, amelyen kormányfüggetlen országos online szerkesztőségek és vidéki önkormányzati médiumok képviselői vitatták meg az önkormányzati választások eredményeit, illetve beszéltek a választás utáni helyzetről.

Próbáltunk az interneten tájékozódni, hogy valóban volt-e ilyen konferencia október végén Siófokon, de nem jártunk sikerrel. Úgy tudjuk, a vizsgálatot végzők sem láttak sem meghívót, sem programot, az ügyvezető ezt állítólag azzal magyarázta, hogy a konferencia informálisan, vagyis nem hivatalosan szerveződött. Sok minden más viszont „kiolvasható” az internetről: így például az is, hogy 58 ezer forintért két személyre két éjszakára olyan tágas lakosztályt foglalhatunk a szállodában, amelynek szobájában kétszemélyes fürdőkád is van.

Úgy tűnik, az ügyvezető megkedvelte a butikhoteleket, információink szerint ugyanis november 30-án Budapesten, a Hotel Palazzo Zichyben egyenlített ki egy 58 ezer forintos számlát a médiaközpont bankkártyájával – elmondása szerint egy éjszakát töltött ott és elmondása szerint egyedül. Nem véletlenül választotta a 19. századi, főúri rezidenciából kialakított, négycsillagos szállót, attól néhány száz méterre rendezték meg ugyanis azt a kétnapos Ottlik-konferenciát, amelyre elmondása szerint az író vasi kötődése miatt, a téma iránt érdeklődő médiaszakemberként kapott meghívást. A bizottsági meghallgatáson Halmágyi Miklós állítólag beszélt arról is, hogy Fűzfa Balázs és Bokányi Péter személyében vasi előadói is voltak a konferenciának. Azt már mi tesszük hozzá, hogy Halmágyi Miklós elfelejtette megemlíteni a bizottsági meghallgatáson, hogy ezen a konferencián – az interneten is elérhető program szerint – az említett két vasi irodalomtörténészen kívül egy harmadik is előadó volt: a médiaközpont – általa alkalmazott – kreatívigazgatónője.

Ugy tudjuk, a felügyelőbizottság január 30-ei ülésén a cég könyvvizsgálója megjegyezte, hogy a jövőben a költségszámlákkal és a kiküldetésekkel kapcsolatosan azok minél részletesebb dokumentálására (a kiküldetések esetében például kiküldetési rendelvény kitöltésére, illetve a meghívólevél vagy a rendezvény programjának mellékelésére) kell törekedni.

A bizottság a könyvvizsgáló kiegészítésével a vizsgálati jegyzőkönyvet egyhangúlag jóváhagyta, egyúttal felhatalmazta Horváth Gábort és Vágvölgyi Andrást, hogy azt a határozattal és az ülés jegyzőkönyvével együtt juttassák el a város jegyzőjéhez. Ez szerdán megtörtént, ám mint azt a polgármesteri hivatalból kapott válaszból megtudtuk, „a beérkezett jegyzőkönyv még vizsgálat alatt van”, így annak tartalmáról és a vizsgálati eredményről érdemben egyelőre nem tudják tájékoztatni a sajtót és a közvéleményt. Dr. Károlyi Ákos jegyzőnek írásban tettük fel kérdéseinket. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy a médiaközpont pénzügyi működésével kapcsolatos felügyelőbizottsági vizsgálat jegyzőkönyvében foglaltak ismeretében milyen intézkedéseket tett vagy tervez tenni az önkormányzat. Tettek-e, tesznek-e rendőrségi feljelentést vagyon elleni bűncselekmény(ek) megalapozott gyanúja miatt? Megkérdeztük továbbá, hogy a jegyzőkönyvben foglaltak alapján tervezik-e Halmágyi Miklós ügyvezetői megbízatásának felfüggesztését. Halmágyi Miklóst telefonon értük utol. Ő – mint mondta – nem kíván semmit hozzátenni a jegyzőkönyvben foglaltakhoz.

Szombathelyen egyébként nem ez az első szabálytalan céges bankkártyaügylet: olvasóink is emlékezhetnek arra, hogy 2011-ben a Haladás VSE akkori elnöke, Pintér Zoltán 600 ezer forintot fizetett ki az egyesület bankkártyájával egy kaszinóban. Az esetet a Vas Népe – akinek akkor Halmágyi Miklós volt a főszerkesztője – írta meg.

A 2012 februárjában napvilágra került ügy során Pintér Zoltán „téves kártyahasználatra” hivatkozva a pénzt a büntetőkamatokkal együtt visszafizette. A megyei rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi osztálya vizsgálta az ügyet, majd a nyomozás anyagát vádemelési javaslattal megküldték a Szombathelyi Városi Ügyészségnek, amely egy évre elhalasztotta a vádemelést. Az ügyészség álláspontja szerint Pintér megvalósította ugyan a nagyobb értékre elkövetett sikkasztás bűntettét, de rendkívüli enyhítő körülményként vették figyelembe, hogy a pénzt kamatokkal együtt visszafizette.