Még a szobrok is tisztában vannak vele, hogy kötelező a maszkhasználat a szombathelyi Fő téren

Mint az ismeretes, Szombathely több közterületén is kötelezővé tette az önkormányzat a maszkhasználatot, ezek közé tartozik a Fő tér is. Úgy tűnik, hogy nem csak az emberek, de a szobrok is nagyon komolyan veszik az előírást, ugyanis ahogy az a képen is látszik, a világhírű ír szerző, James Joyce szobra is maszkot visel. A szabály, az szabály. Egyébként meg kell hagyni, nagyon jól áll neki a biztosan nagy gonddal kiválasztott színes védőmaszk.