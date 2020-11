Meg akarta ölni volt barátnőjét – A vádlott szerint a kés a sértettnél volt, ő csak védekezett

A vádlott és a sértett is egy próbababán mutatta meg, mi történt csaknem három évvel ezelőtt.

Folytatódott annak a G. G.-nek a tárgyalása szerdán, a Szombathelyi Törvényszéken, aki a vád szerint 2017-ben, előre kitervelten akarta megölni volt barátnőjét. Miután a bíróság az ügyben bizonyítási kísérletet tartott, a vádlott személyesen volt jelen a tárgyaláson. Az ügy sértettje egy másik tárgyalóteremből távkapcsolással követhette az eseményeket, majd neki is alkalma nyílt a saját verzióját előadni.

A vádirat szerint a vádlott nem tudta elfogadni a szakítás tényét, ezért rendszeresen hívogatta, üzeneteket küldött volt barátnőjének, több esetben megöléssel fenyegetve meg őt. 2017 decemberében a vádlott úgy döntött: bosszút áll, ezért magához vett egy konyhakést és egy tőrkést, majd a sértett háza előtt elrejtőzött a Hunyadi utcában. Mikor a fiatal nő elment mellette, egy a helyszínen talált fahusánggal többször fejbe vágta és azt mondogatta, hogy „most meglakolsz, megdöglesz, halj meg”.

A földre zuhanó nőt tovább ütötte, majd egy 14.5 cm pengehosszúságú konyhakéssel többször megszúrta az arcán és nyakán.

Áldozatának sikerült kiszabadulnia és segítséget kérnie, mire a vádlott elmenekült. A bizonyítási kísérlet a vádlott kérésére valósult meg, aki elmondása szerint azért bújt el a sértett elől, mert megijedt, ahogyan ez volt az oka annak is, hogy a fahusánggal lesújtott. A kés szerinte nem nála, hanem a sértettnél volt, és ő – miközben védekezett és próbálta elvenni a kést – véletlenül okozott sérüléseket egykori szerelmének. A vádlott mindent meg is mutatott a próbababán. A sértett is újrajátszotta a történteket, ami a vádirati tényállással megegyező volt; és tagadta, hogy a kés nála lett volna.

Dr. Kovács Gábor igazságügyi orvosszakértő feladata volt annak megállapítása, hogy az ismert sérülések keletkezhettek-e úgy, ahogyan azt a vádlott és a sértett előadták. A válasz: igen, mindkét verzió megállja a helyét. Bírói kérdésre úgy nyilatkozott, a szúrások a kis és közepes erő határán voltak, ám a sérülések helye miatt akár már egy kis erejű szúrás is végzetes lehetett volna, ha az verőeret ér. Elhangzott: a szúrások erejét a sértetten lévő kabát vagy sál tompította.

A vádlott szerint igazát bizonyíthatja, ha a bűnjelek közül előkeresik a bal kezére való kesztyűjét, amin a vágásnyomok igazolhatnák az ő verzióját: vagyis hogy a késnek a pengéjét fogta, a sértett a nyelét. A bíró erre ígéretet tett, így november 20-án a bűnjelek átnézésével folytatják a tárgyalást és ekkor már várhatóan ítélet is születik.