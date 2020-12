Még az idén elkezdődik a Nestlé Hungária új büki gyárrészlegének kivitelezése

Pályázaton választott generálkivitelezőt közel 50 milliárd forintos gyárfejlesztéséhez a Nestlé Hungária, így még ebben az évben megkezdődnek Magyarország egyik legnagyobb élelmiszeripari beruházásának munkálatai Bükön, a nemrég kialakított ipari parkban. Erről közleményben tájékoztatta lapunkat a vállalat.

Alig két hónappal az ünnepélyes alapkőletételt követően megkezdődik a szerkezetépítés, hogy határidőre megvalósulhasson a modern magyar piacgazdaság egyik legnagyobb élelmiszer-feldolgozóipari beruházása: a 160 új munkahelyet teremtő fejlesztéssel a Nestlé Hungária büki állateledelgyára Nyugat-Magyarország egyik legnagyobb termelőegységévé válik.

A több, mint 140 millió eurós, vagyis közel 50 milliárd forintnak megfelelő beruházás révén a Nestlé Purina büki üzeme 32 ezer négyzetméternyi új épülettel bővül, amelynek a szerkezetépítésére kiírt pályázaton a Synergy Construction Hungary Kft. adta a legjobb ajánlatot.: „A pályázók között ez az építőipari cég volt az egyetlen, amelyik a kiírásban szereplő alapanyagokkal, az elvárt minőségben és a megadott határidőre vállalta a feladatot” – közölte Arthur van Raalte, a Nestlé büki egységének gyárigazgatója, majd hozzátette: „A Nestlé Hungária történetében új fejezetet nyitó fejlesztést a világjárvány okozta gazdasági sokk ellenére is a tervek szerint folytatjuk, és már jövő májustól toborozni fogjuk az üzem leendő dolgozóit”.

A város polgármestere szerint Bük számára is kiemelten fontos, hogy a beruházás időben elkészüljön. „A Nestlé gyárbővítése nem csupán 160 új munkahelyet jelent térségünknek, hanem további alapanyagok beszállítására is lehetőséget ad a környékbeli gazdáknak. A helyi beszállítók az új termelőegység kivitelezése során is előnyt élveznek” – tette hozzá dr. Németh Sándor.

A nagyszabású kivitelezésen dolgozók számára a generálkivitelező mobillakóparkot alakít ki az építkezés helyszínének közelében, a Nestlé területén. A szükséges kényelemmel felszerelt konténerekből álló, a várostól elkülönített szállások még az előírtnál szigorúbb egészségügyi és biztonsági elvárásoknak is megfelelnek. Arthur van Raalte kiemelte: „Nagyon örülünk, hogy időben megkezdhetjük a közös munkát a Synergy Construction-nel, és ennek köszönhetően tovább tudjuk erősíteni a város és a Nestlé Purina gyárának kiváló kapcsolatát.”

