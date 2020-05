Még bizonytalan, hogy mikor kezdődik idén az eperszezon Vas megyében

Még bizonytalan, hogy mikor kezdődik idén az eperszezon, mikor indulhatnak a szedd magad-akciók a megyében. A biztonsági előírásokkal kapcsolatban is vannak nyitott kérdések.

Valószínűleg május utolsó hetében lehet majd gyümölcsöt szedni a szombathelyi eperföldön. A fagyok miatt idén kicsit kevesebbet lehet szüretelni és a gaz is nagyon gyorsan nő, így a vásárlóknak kicsit többet kell majd keresgélni – mondta el Vincze Péter tulajdonos. Valószínűleg az árak is nőnek egy keveset, még nem tudni pontos adatokat, de 600 forintnál nem kerül majd többe egy kiló. Ami az óvintézkedéseket illeti: a járványhelyzet okán külön ki- és bejáratot alakítanak ki az eperföldnél, az eladók is maszkot hordanak majd, az egyéb szabályozásokról még nem döntöttek.

Gencsapátiban a központi előírásokat veszik figyelembe. Jelenleg pedig semmilyen pluszszigorítás nincs életben. A szezon itt is valamikor május végén indul, még sok a zöld szem és virágok is vannak – tudtuk meg Marosiné Parcsami Edittől. Idén az őszi telepítések ellenére sok epertő kipusztult, azokat most nem is lehet pótolni, úgyhogy náluk is kevesebb lesz a szüretelni való az átlagosnál. Nehezen indult az idén az eper, trágyázni is kellett, hogy valahogyan magához térjen a tél után, és elkezdődjön a növekedés. Ha mostantól kedvező lesz az időjárás, akkor a meglévő gyümölcs lehet nagyon jó minőségű is.

Csepregen sem szedhetünk epret még körülbelül két hétig – mondta Varga József. És még ez is nagyon bizonytalan. A szemek éréséhez meleg és napsütés kellene, a következő napok időjárása pedig biztosan nem segíti, hogy hamar induljon az idei szezon.

Az eper hirtelen reagál a melegre, gyorsan érik be, folyamatosan figyelik a gyümölcsöt, jósolni nem lehet. Az eddigi száraz idő miatt ők sem számítanak túl sok termésre, nem volt optimális tavasz az eper fejlődésének. Ez a növény szereti a nedvességet, ebből pedig nem sok jutott idén. Ha most hirtelen jönne a kánikula, nagyon apró szemű lenne az idei felhozatal. A járvány miatt szükséges intézkedésekről még itt sem döntöttek. Az eladók biztosan viselnek majd maszkot. A nyílt terület kevésbé veszélyes, a több mint egy hektáron nem nehéz betartani az előírt távolságot. A bejáratnál és a kasszánál odafigyelnek majd, hogy ne álljanak egymáshoz túl közel az emberek. És abban reménykednek, hogy az elmúlt időszakban mindenki megtanulta a felelősségteljes viselkedést.