Még nincs influenzajárvány, de fontos a védekezés: nem késő beadatni a védőoltást sem

Még nem késő beadatni az influenza elleni védőoltást. A nagyobb átoltottsággal nemcsak, hogy csökkenthető lenne a járványok intenzitása, de a vakcinával saját magunkon kívül környezetünket is védjük.

Jelenleg megyénkben még nincs járvány, de egyre többen fordulnak orvoshoz influenzaszerű megbetegedésekkel – mondta el dr. Wächter Walter László Vas megye tiszti főorvosa. Járványról akkor beszélünk, ha 100 ezer emberből 150-nél jelentkeznek a tünetek, most ez a szám 100 körül jár.

Az oltást még nem késő beadatni, a járvány kezdetekor is van rá lehetőség. A védettség kialakulásához körülbelül két hétre van szükség, de ha ez idő alatt megbetegszünk, számíthatunk rá, hogy sokkal enyhébb lefolyású lesz a betegség.

Az előző évekhez hasonló mennyiség, körülbelül 34 ezer vakcina érkezett Vas megyébe – tette hozzá a tisztifőorvos. Ennyi érhető el ingyenesen, Ezen kívül a gyógyszertárban vásárolható oltóanyagok is a lakosság rendelkezésére állnak. A felhasználtsági adatok is nagyon hasonlóak az eddigiekhez, az előző szezonban 17 ezret használtak el, idén is 50-60 százaléka fogy majd el a térítésmentes oltásoknak.

Többek között a krónikus betegek, a cukorbetegek, a csökkent immunitású személyek, a daganatos megbetegedéssel küzdők, a várandós nők, a 60 év felettiek, az egészségügyben vagy a szociális ellátás területén dolgozók is részesülnek ingyenes oltásban, de az állattenyésztés bizonyos ágazataiban tevékenykedők is térítésmentesen kapják a vakcinát.

Dr. Wächter Walter azt mondta, egy magasabb átoltottsági arány sokkal hatásosabb módszer lenne a járvány ellen, de nagyon sok tévhit él az emberekben, sokan félnek beadatni a vakcinát. Az oltásellenes kampányok igen hatékonyan működnek, az emberek pedig – úgy tűnik – igen fogékonyak az összeesküvés-elméletekre – fogalmazott. Pedig általában semmilyen mellékhatása nem jelentkezik.

Az oltással „megmutatjuk” a kórokozót a szervezetnek, ami kivált egy kisebb immunreakciót, így készül fel a „valódi” betegségre. Ez enyhébb tünetekkel ugyan járhat, de ezek nagyon hamar múlnak, nem valódi megbetegedésről van szó, csak egy ideiglenes reakcióról. Hozzátette: mindenkinek érdemes lenne oltatni, főleg azoknak az embereknek, akik munkájuk során nagyon sok emberrel találkoznak, illetve a kisgyermekes családokban is nagyon hasznos lenne. A vakcinával ugyanis nemcsak magunkat védjük, hanem közvetlen környezetünket is. Ha be vagyunk oltva, nem visszük haza a kórokozót.

Az oltóanyagot a háziorvosoknál lehet kérni. Dr. Simon Annamária körzetébe az idén minden eddiginél hamarabb megérkeztek a vakcinák, már újra is kellett rendelnie. Ennek ellenére azt mondja, a lehetőségnek sokkal népszerűbbnek kellene lennie.

Ő látja el a városban az idősek otthona, a szociális otthon és a gondozóház egészségügyi ellátását. A lakóknak és a dolgozóknak is „kötelezővé” tette a védőoltást. A betegség ugyanis legerőteljesebben az ilyen intézményekben „tarol”.

Az influenza ellen hatékonyan csak a vakcinával lehet védekezni. Azt mondta, aki tart a mellékhatásaitól – amikre egyébként nagyon ritkán látni példát – az választhat néhány ezer forintért kapható úgynevezett „split” oltóanyagot, amiben darabolva van a vírus, így biztosan nem okozhat semmilyen kellemetlen tünetet.

Igaz, hogy ezért fizetni kell, de sokkal jobban megéri, mintha a betegség alatt rengeteg gyógyszerre költenénk a pénzt. Annak az összköltsége ennél jóval magasabbra is rúghat.

A háziorvos is úgy látja, nagyon sok tévhit él az emberek fejében, az interneten rengeteg hamis információt lehet olvasni. Azt ajánlja, semmiképp ne onnan tájékozódjunk, akinek kétségei vannak, beszéljen orvosával, biztosan el fogja tudni oszlatni félelmeit.

Simon Annamária azt vallja, sosem késő kérni az oltást, egészen a járvány végéig hasznos a védekezés.