Még vonzóbb lehet a térség – Vaskeresztes, Narda és a megyei horgászszövetség közös beruházása

Szalonnasütők, napelemes kandeláberek, kerékpáros szervizpont – csak néhány azokból a fejlesztésekből, amelyek a megyei horgászszövetség és két önkormányzat közös pályázatán elnyert 18,4 millió forintból megvalósultak.

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Vaskeresztes és Narda önkormányzatával közösen idén tavasszal mintegy 18,4 millió forintot nyert egy Leader-pályázaton, amelyből ökoturisztikai beruházásokat valósítottak meg a Vas-hegy mentén. Az elkészült fejlesztéseket szombaton adták át. Krancz Imre, Vaskeresztes polgármestere elmondta, náluk három helyszínen történtek fejlesztések, a vaskeresztesi tónál dupla szalonnasütőt építettek, zúzalékos burkolattal látták el a Pinka-holtág felé vezető utat, és kialakították a Vas-hegyi pihenőhelyet, ahol egy kerékpáros pihenő, illetve vízvételi lehetőség létesült.

Seregi Miklós, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének elnöke hangsúlyozta, a szövetség mint konzorciumvezető vett részt a pályázatban, amelynek megvalósításához igazi csapatmunkára volt szükség az önkormányzatokkal. – A most megvalósult ökoturisztikai pályázat hozzájárul ahhoz, hogy azok közül, akik az aktív turizmust, horgászatot, táborozást kedvelik, még többen látogassanak el a térségbe – mondta köszöntőjében Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke.

Puskás Norbert, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke ismertette, a pályázatban a szövetségi központban található horgásztavat sikerült 2400 köbméter föld kitermelésével és földmunkával bővíteniük, és miután a szövetség évek óta tart horgász- és öko­táborokat Vaskeresztesen, húsz sátrat, húsz kerékpárt is beszereztek, illetve elkészült a kerékpáros szervizpont is. – Ezt a szervizpontot bárki ingyen használhatja, ha éppen erre kerékpározik – mondta Puskás Norbert, majd rámutatott, fontos volt, hogy a pályázatban szereplő két önkormányzat felismerte, hogy olyan kis léptékű fejlesztésekre is szükség van, mint Nardán a kültéri fitneszelemek, melyek szintén szabadon használhatók.

Ide a vaskeresztesi horgászközpontba érkezők a most beszerzett kerékpárokkal is eljuthatnak, így ez is új turisztikai célpont lehet. Elhangzott, Nardán is létesült egy szalonnasütő és pihenőpark, építettek egy ivókutat, s elhelyeztek egy információs táblát, valamint napelemes kandelábereket telepítettek a tó körül. Nardán 4,6 millió, Vaskeresztesen 5,1 millió forint értékű beruházás valósult meg, a fennmaradó 8,7 millió forintot a horgászszövetség fejlesztéseire fordították. A projekt zárásaként hamarosan egy kiadvány is megjelenik.