Még vonzóbb lett Vashosszúfalu

Ismét lezárult a Magyar falu program közösségi terek megújítására kiírt pályázatának egyik beruházása. Átadták Vashosszúfaluban a felújított önkormányzati hivatal és orvosi rendelő közös épületét.

Az önkormányzat 30 millió forintot nyert közösségi tér fejlesztésére. Az összeg elegendő volt az épület teljes külső-belső felújítására, amire nagy szükség is volt. Závár Ferencné polgármester elmondta: egy vihar néhány éve megbontotta a hivatal tetőszerkezetét, így a tetőcserét mindenképpen szerették volna elvégezni. Emellett jutott még a keretből új külső vakolatra, a belső terek átalakítására és járólapozásra is. Az önkormányzat épületében kapott helyett az orvosi rendelő, a falugondnoki szolgálat és itt van a falugazdászok irodája is. A nyár elején megkezdett munkálatoknak két hete értek a végére, ezt koronázták meg a múlt pénteki átadóval, ahol Déri Péter, a település plébánosa meg is áldotta az épületet.

Az ünnepségen részt vett V. Németh Zsolt miniszteri biztos, a térség országgyűlési képviselője, valamint Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke. Az elnök beszédében kiemelte annak a fontosságát, hogy a kistelepüléseken is megújuljanak a közfunkciót ellátó épületek, közszolgáltatások. Hangsúlyozta emellett a közösség és az összetartozás erejének fontosságát. V. Németh Zsolt úgy látja: a Magyar falu program támogatásai lefedik a falvak igényeinek szinte teljességét. Ezek közé tartozik az is, hogy megújulhatott Vashosszúfaluban a polgármesteri hivatal épülete. – Hiszek abban, hogy a megújult épületben minőségibb közösségi munka kezdődhet el – mondta a térség országgyűlési képviselője, majd hozzátette: a takaros kis falu lakossága egyre gyarapszik. Vashosszúfalu szimpatikus a fiatalság számára is. Ez a beruházás is hozzájárult a vonzó falukép kialakításának folytatásához.

Kiemelt képünkön: Majthényi László, Závár Ferencné és V. Németh Zsolt