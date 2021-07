Megalakult a Szervátültetettek Győr-Moson-Sopron és Vas Megyei Egyesülete

Új taggal bővült a Magyar Szervátültetettek Szövetsége: Győr-Moson-Sopron és Vas megye közösen alakította meg egyesületét. Elnökükkel, Iker László Istvánnal beszélgettünk.

Ezt ne hagyja ki! A Momentum újra Magyarország ellen folytat kampányt

„Ma Magyarországon mintegy 5100 szervátültetett van, vagyis minden kétezredik ember átültetett szervvel él. A leg- gyakrabban átültetett szerv a vese, majd a máj, a szív, a tüdő és a hasnyálmirigy következik. A Magyar Szervátültetettek Szövetsége ernyőszervezetként dolgozik a transzplantált emberek életminőségének javításáért. Országszerte területileg és szervspecifikusan húsz egyesületet koordinál. Eddig a Győr-Moson-Sopron és Vas megye területén élő sorstársaink más megyék egyesületeihez tudtak csak csatlakozni, ha keresték a kapcsolatot a közösséggel.

Több mint egy éve határoztam el, hogy ebben a két megyében létrehozzuk a szerv­átültetettek egyesületét, felkutatjuk a térségben élő hasonló sorsú embereket, egészségügyi, sport- és érdekvédelmi területen segítséget nyújtunk, közösséget teremtünk” – így kezdte saját és egyesületi bemutatkozását az Ostffyasszonyfán élő Iker László István, mi pedig kíváncsiak voltunk a történetére – merthogy ő is új szervvel él. A frissen bejegyzett egyesület céljairól is kérdeztük.

– A hepatitis C vírus támadta meg a szervezetemet. A betegség krónikussá vált, az ép májszövetek aránya fokozatosan csökkent. Az egyetlen lehetséges gyógymódot a transzplantáció jelentette, amelyre hét éve került sor. A rehabilitációt követő időszak egészségileg, mentálisan is megviselt. Nehezen találtam vissza az életbe – meséli.

Ami az egészséges emberekre is igaz, az a szervátültetettekre hatványozottan: a kellő fizikai aktivitás a test és a lélek gyógyulását is elősegíti. Akik rendszeresen, aktívan mozognak, mind arról számolnak be, hogy a sport elősegítette gyógyulásukat, erőt adott a hétköznapokba való visszatérésükhöz. László is a sport kapcsán kereste fel a Magyar Szervátültetettek Szövetségét, amikor már látszott, ez lesz az irány, ami segít neki a továbblépésben.

– Régen sokat mozogtam. 1993-ban aztán kiderült a betegségem, azóta folyamatosan kezeltek, a vírus nem tűnt el a szervezetemből, a terápiák pedig rengeteg mellékhatással jártak, így az utóbbi évtizedekben már nehezebben ment a sportolás. A transzplantáció után úszni kezdtem, ami jó indulásnak bizonyult. Később a szövetségtől kaptam szakszerű, célzott segítséget. Ők összefogják a versenyszerűen sportolókat, másrészt népszerűsítik a mozgást. Merthogy mozogni jó. Én négy éve gyakorlom rendszeresen – meséli.

2017 őszén elhívták a nemzeti bajnokság szintfelmérőjére. Izgalommal, örömmel csatlakozott. 2019-ben az angliai Newcastle-ban a Szervátültetettek Világjátékán úszásban és bowlingban indult sors- és sportolótársával, a kőszegi Ná­dasdy Józseffel. Hatalmas élmény volt, hogy ott megmérethette magát, és további célokat hozott: azt például, hogy a legközelebbi világversenyén – 2023-ban Ausztráliában, Perth-ben rendeznek világjátékokat, jövőre pedig Oxfordban lesz Eb – dobogóra állhasson. A perthi vb-n ráadásul új sportágként mutatkozik be a sprint triatlon úszással, futással, kerékpározással – erre is készülnek.

László azt tapasztalja: a személyisége is változott: „szürke, visszahúzódó” embernek tartotta magát, aki nehezen nyilvánult meg társaságban, idegen helyen, a szervátültetés után azonban kibontakozott. Igaz, a közösségszervező tevékenység sosem állt távol tőle: képviselőként és az Ostffyasszonyfáért Közalapítvány elnökeként „fantasztikus csapattal dolgozott”. A mások számára is nyilvánvaló változáson sokszor maga is elcsodálkozik, és egy szóval sem mondja, hogy ennek nincs köze ahhoz, hogy új szervet kapott.

Lélekben, testben, szellemben sem öregszik, a sport karbantartja a testét, fizikailag, mentálisan is sokat ad, mondja. Közben a szövetségben a felügyelőbizottság elnökének választották, végzettsége, pénzügyi-számviteli tapasztalata okán is. A szövetségi munkára térve: maximális támogatást kaptak a Szervátültetettek Győr-Moson-Sopron és Vas Megyei Sport és Érdekvédelmi Egyesülete (GyőrSzeVas) létrehozásához.

– A legnépszerűbb közösségi oldalt felhasználva kezdtünk bele a toborzásba, felhívást tettünk közzé a szándékainkról. Néhány hét alatt közel harmincan gyűltek össze, akik támogatták a kezdeményezést és igényelnék az együttműködést. Ennél persze jóval többen vagyunk a régióban, de nehézkes eljutni sok társunkhoz az adatvédelmi korlátok miatt. Június végén Győrben tartottuk az alakuló ülésünket. A hamarosan hivatalossá váló bírósági bejegyzést követően kezdjük meg a tagok felvételét és sors­társaink felkutatását a média adta lehetőségeket is felhasználva – mondja lelkesen.

Céljaik között szerepel a transzplantáltak rehabilitáció­jának, orvosilag ellenőrzött testedzésének támogatása, ezáltal az, hogy hozzájáruljanak a betegségmegelőzéshez, a fel­üdüléshez. Utazások, kirándulások, kulturális események szervezését is tervezik, elsősorban a régióban. Valamint hogy segítő kezüket adják a transzplan­tációt megelőző és azt követő egészségi problémák megoldásában. Ebben is támogatja őket ernyőszervezetük, például ingyenes betegedukációs programjuk, a Képzett Beteg program révén.