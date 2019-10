Megalakult a testület Répcelakon is

A képviselő-testület alakuló ülésén egyhangúlag választották meg Varga Sándort alpolgármesternek.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Hétfő délután hivatalosan is megalakult az új képviselő-testület. Hozbor Imre, a helyi választási bizottság elnöke elmondta: az október 13-i helyhatósági választás rendben lezajlott, és mivel nem érkezett semmilyen kifogás, október 16-án, 16 órakor jogerőre is emelkedett. Ezt követően a megválasztott képviselők és a polgármester letették a hivatali esküt, és a választási bizottság elnökétől megkapták a megválasztásukat igazoló dokumentumot, majd a képviselők titkos szavazással egyhangúlag választották meg alpolgármesternek Varga Sándort.

Utolsó napirendként Szabó József polgármester ismertette az önkormányzat következő öt esztendőre vonatkozó terveit. Elhangzott: be kell fejezni a már elkezdett beruházásokat és a jövőben többet foglalkoznak a klímavédelemmel. Továbbra is támogatják a fiatalok letelepedését, több figyelem jut az idősekre is: az őket érintő gondokról problématérképet készítenek majd – hangsúlyozta a polgármester.