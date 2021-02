Megégett a Körmend

A Jászberény komolyan felszívta magát az Egis Körmend elleni találkozóra, és meg is lepte a Rába-parti csapatot. A piros-feketék enervált játékkal elbuktak a sereghajtó – ám ezúttal lelkes és fegyelmezett – jászságiak ellen.

Egis Körmend – Jászberényi KSE 68–72 (18–21, 16–19, 23–13, 11–19) Jászberény, NB I-es férfi kosárlabda mérkőzés (zártkapus) 25. forduló Vezette: Cziffra Cs., Fodor A., Szilágyi B.

KÖRMEND: Thames 15/3, Mócsán 13/6, Ferencz -, Durázi 7/3, TAYLOR 19 Csere: Németh 2, Simons 4, Ireland 8, Takács-, Tóth

Vezetőedző: Ziga Mravljak

JÁSZBERÉNY: Kinney -, Füzi 2, COLEMAN 18/6, Williams 12, Primorac 5 Csere: Brbaklic 4, GARRETT 23/9, Filipovic-, Czirbus 4, Katona 4 Vezetőedző: Patai Benjamin

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2-6. 8. perc: 15-17. 12. perc: 18-25. 18. perc 29-38. 23. perc: 46-47. 28. perc: 50-47. 32. perc: 60-55. 36. perc: 66-60.

Kipontozódott: –

Labdaszerzés után Coleman szerzete a találkozó első kosarát, Thamesé volt a válasz. Ezután többet hibázott Körmend légiósa, ez a vendégcsapatnak kedvezett. Taylor duplája után Mócsán dobta a mérkőzés első tripláját (9-8). Most a hazaiaknak volt nagyobb szerencséje, de hamar visszavette a vezetést a Jászberény Coleman hárompontosával (13-15). Az első kisszünetre fegyelmezett játékkal minimális előny birtokába kerültek a vendégek (18-21).

A második negyedben Primorac volt először eredményes. Czirbus is hozott egy duplát, ezzel kialakult a legnagyobb különbség a felek között (18-25). A hosszú ideig tartó kosárcsendet Taylor törte meg egy palánk alatti sikeres akcióval, de ez kevés volt, mert a jászberényiek kezdték elhinni, hogy van keresnivalójuk és a 14. percre már tíz ponttal vezettek (20-30). Mócsán pontjaira Katona adott választ, majd Primorac büntetőjével tovább nőtt a távolság. Aztán megint Mócsán ragadta magához a kezdeményezést, újabb triplája javított a piros-feketék igencsak gyenge dobásmutatóján. Próbált közelíteni a Körmend, de a Jászberény sikeres támadásokat vezetett, szorongatott helyzetből is összejöttek a kosarai. Az Egis Körmendnél még mindig tartott az enervált forma, így a nagyszünetre is megmaradt a JKSE vezetése (34-40).

Primorac mellett Taylor tette fel a labdát sikeresen, majd Simons is megszerzete első pontjait, két pontra zárkózott ezzel a Körmend, de Garrett hárompontosa is könnyedén beesett a túloldalon. Megint kapkodó játékra váltott a házigazda, eladott labdáiból pontokat szerzett a Jászberény (38-47). Thames és Mócsán kosaraival a 23. percre már csak egy pont volt a felek között, kezdett meginogni a vendégcsapat (46-47). De a lehetőség kapujában hibázott a Körmend is, Simons rosszul célzott középtávolról, így nem fordult meg a pontállás. De röviddel ezután a büntetővonaltól már pontosan dobott Simons, így átvette a vezetést a hazai csapat (48-47). Ireland ziccere kis örömet jelentett, mert Williams is betalált, így maradt a soványka előny (50-49). Taylor extra zsákolása után Williams jutott három büntetőhöz, kettő behullott, így megint egy pont volt a felek között (52-51). Durázi triplája jó időben jött a Körmendnek.

A záró etapban Garrett zárkóztatta a vendégeket. Ferencz kihagyta a triplát, Thames viszont bedobta (60-55). Hétpontos körmendi vezetésnél sem remegett meg Garrett keze, könnyedén bevarrt egy újabb hárompontost (64-60). Mócsán kettese is beesett, de nem dőlhettek hátra a körmendiek, mert Garrett felhozta a Jászberényt (66-64). Brbaklic egyenlőre alakította a pontállást, de Garret maradt a főszereplő, hármasával újra vezetett a JKSE (66-69). Thames és Williams kosárváltása után jött egy sikeres büntető a vendégektől. Az idő fogyott, négy pontos hátrányát már nem tudta behozni a Körmend, így elbukta a találkozót. A Jászberény megszerzete első győzelmét a szezonban, teljesen megérdemelten, az egész csapat nagyon motivált volt, és akarta a sikert. Ugyanez nem volt elmondható ezúttal a Körmendről.