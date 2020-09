Megelégelték az egyik szombathelyi játszótér rossz állapotát, összefogtak

Közösségi összefogást indított útjára a déli városrész egyik játszóterének rossz állapota. Néhány lakó az elmúlt hét végén nekilátott és felgallyazta a területet szegélyező tujákat, és az elburjánzott akácokat is kivágták.

A Nyárfa utca sajátos képződménye a köznyelvben csak „fa utcáknak” nevezett lakóövezetnek. A nyolcvanas évek elején épültek itt sorházak és különálló téglaépületek. Ez az utca L alakot ír le, melynek kis forgalmú, szinte zsákutcának nevezhető kanyarulatában hozták létre az annak idején még modernnek számító játszóteret. Pallósi Tamás, aki itt nőtt fel, még emlékszik arra, hogy a fehér kavicsos parkban játszott a hűset adó hársfák árnyékában. Azóta a félreeső játszótéren a növényzet elvadult, a magasra nőtt gazt csak tessék-lássék nyírják le párszor nyaranta. Egy rossz állapotú mászókát már eltávolítottak innen, a homokozó használhatatlan, beleköltöztek a darazsak.

– Sokat vagyunk itt a nagymamánál a két és fél éves kislányommal, akit már nem merünk kihozni a játszótérre – magyarázza Tamás. – Egy másik utcabelivel megkerestük a városrész képviselőjét, hogy mi vállaljuk a növényzet rendbe rakását. A húgommal és Bolla Istvánnal felmetszettük a bozótossá vált tujákat. Rengeteg szemetet, közte vodkás üvegeket találtunk, igazi búvóhely volt már a fák alatti pad.

A terület már most sokkal rendezettebbnek látszik, a környező utcákban lakók viszont azt szeretnék, ha a város is tenne valamit azért, hogy ez a hely is méltó legyen a közelben felújított, korszerű játszóterekhez. Tamás szerint most megint sok a kisgyerek a környéken, és az anyukák, nagymamák számára is közösségépítő lenne, ha egy ápolt, hangulatos parkba hozhatnák ki a gyerekeket.

Tóth Kálmán, a városrész képviselője örömmel fogadta a lakók megkeresését, hogy segítenének, és hogy a munka megkezdése előtt kikérték a városi parkgondozó cég véleményét. Az önkéntes szépítőkhöz csatlakozva vállalta, hogy a munkájuk nyomán keletkezett nagy kupac zöldhulladékot elszállíttatja a szolgáltatóval.

– Arra tudtam ígéretet tenni, hogy segítek a park ligetesítésében, növényeket ültetünk és ha szükséges, felújítjuk a padokat – mondta a képviselő. – További játszótérbővítést azonban nem látok indokoltnak. A déli városrészben az elmúlt évtizedben öt játszóteret újítottunk fel az uniós előírásoknak megfelelően, közülük nem mindegyiknek jó a kihasználtsága.

Azt is megtudtuk, hogy a lakók által kifogásolt játszóeszköz már egy EU-konform, úgynevezett deszka hinta, amit kérésre ki lehet cserélni kisebb gyermekeknek alkalmas „bölcső” hintára.