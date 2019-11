Megérkezett a korai tél Ausztriába

Az elmúlt hétvégén is havazott Ausztriában, de az előrejelzések szerint a 2000 méter feletti hegyekben 2-3 méteres hó is eshet.

Webkamerákról, otthonról követve, a szakadatlan hóesés Ausztria egyes részein számunkra is közelebb hozza a telet.

Üzemeltető: Salzburgerhof Rauris

A havas táj azonban nem csak a karácsony szerelmeseinek jelent jót, de a téli sportokat kedvelőknek is felcsillanhat a szeme, ugyanis a megyénktől mindössze egy óra autóútra lévő Mönichkirchenben lévő sípályán is esik a hó, amit a sielok.hu oldalon is követni lehet!

Kattintson a képre, hogy az élő felvételt is megtekinthesse!