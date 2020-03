Megérkezett Körmendre az első gólya

A tavasz első hírnökei mindig a gólyák.

Ahogy arról már beszámoltunk februárban, idén is a vassurányi gólya érkezett meg először Vas megyébe. Suri február végén jött meg hozzánk, amely korainak mondható, ugyanis legtöbbjüket március végére, áprilisra várják. Olvasónktól megtudtuk, hogy Körmendre is megérkezett az első gólya. Lencsevégre is kapta:

Nemrég összegyűjtöttük, hol vannak gólyafészkek a megyében. A cikkért kattintson IDE!