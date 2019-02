Meghalt Repülős Gizi – Korábban Vas megyében is sokat tevékenykedett

Kalandos életének 93. évében a Nyírő Gyula Kórházban végleg lehunyta szemét a Repülős Gizi néven elhíresült notórius tolvaj. Miközben egész Magyarországot, sőt több külföldi helyszínt is végiglopott, Vas megyében is összetűzésbe került a rendőrséggel.

Repülős Gizi, tisztességes nevén Kosztor Sándorné, született Bodnár Gizella Miskolcon 1926-ban született, az életrajz-

írók szerint tisztességes családban. Édesapja mozdonyvezető volt, édesanyja háztartásbeli, aki hat gyermeket nevelt. Egy interjújában a hírhedt „tolvajkirálynő” úgy emlékezett, hogy még hatéves korában agyhártyagyulladás döntötte ágynak, és ebből a betegségből maradt vissza a lopás iránt érzett kényszere. Igaz, előfordult karrierje során, hogy sikerült olyan orvosi szakvéleményt szereznie, amely szerint kényszeres, kleptomániás jelleg is színezte nála a képet.

Ha viszont a lopásnak betege lett volna, nem gyűjt össze több mint húsz, tolvajlás miatti elítélést és negyven évnyi börtönbüntetést. Összesen 17 évet ült, hatszor szabadult közkegyelemmel. Már jóval túl járt a kilencvenen, amikor Tatabányán, talán élete utolsó tolvajlásán, tetten érték. A Repülős Gizi ragadványnév a közkeletű legenda szerint onnan ered, hogy bűnöző karrierje elején, az ötvenes években, amikor még volt Magyarországon belföldi repülőközlekedés, a Maszovlet menetrendszerű járataival portyázott a nagyobb vidéki városokba lopni, majd még aznap visszatért a fővárosba.

Az így felkeresett célpontok között Szombathely is előfordulhatott. Egy 2002-es interjúban ezzel szemben Gizi azt állította, soha életében nem ült repülőn, a zsebében talált jegy a férjéé volt. Az viszont a korabeli tudósítások szerint bizonyosnak tűnik, hogy 2006 novemberében Gizi Vas megyében is megcsillogtatta rendkívüli képességeit. Épp egy csepregi családi ház udvarára sétált be, kinyitva a kerítéskapun levő zárat, amikor lebukott. Pechjére ugyanis a házőrző bokszer felneszelt és belekapott a kezébe. Időközben hazajöttek a tulajdonosok, és bár Gizinek ekkor már nem volt alkalma ékszereket magához venni, a gyanús körülmények és a személyleírás alapján a 81 éves matróna felkeltette a rendőrség figyelmét.

„A kőszegi nyomozók és a szombathelyi járőrök a kórházi ellátás után elfogták és előállították az idős asszonyt, akinek kihallgatása során vált egyértelművé, hogy azonos K. Sándornéval, azaz Repülős Gizivel” – olvasható a korabeli MTI tudósításban. Mint kiderült, Repülős Gizi aznap Kőszegen is besurrant egy családi házba, ahonnan ékszereket és 100 ezer forintot lopott el. Ezeket az aranyakat meg is találták nála, amikor a szombathelyi szállodai szobájában házkutatást tartottak. A szemfüles Gizi a zsákmányt pamutgombolyagokba rejtette, amelyeket a rendőrök, élénk tiltakozása ellenére, kettévágtak. Amikor előkerültek az ékszerek, állítólag csak annyit mondott: Aki mer, az nyer. Ebben az esetben nem volt igaza, mert azonnal előzetes letartóztatásba helyezték. Ekkor már a pécsi és a mohácsi rendőrök is keresték. Mohács mellől egy besurranáskor közel kétmillió forintot lopott el, amit egy később megtalált betétkönyvében helyezett el.

Az, hogy Gizi tényleg repült-e vagy sem, talán nem is lényeges. Mindenképpen igaz rá, hogy boszorkányos gyorsasággal „reppent” az egyik országrészből a másikba, hogy pénzt vagy az általa oly igen kedvelt csillogó ékszereket zsákmányoljon, majd eltűnjön. Bizonyára tolvajlásainak csak töredéke került felszínre, hiszen ártatlan nagymama-külsejével nem keltette fel a gyanút, s áldozatai inkább más magyarázatot kerestek értékeik eltűnésére. A vasi rendőrök, amikor nálunk járt, idős kora ellenére is „abszolút profinak” jellemezték az asszonyt, aki nemcsak megszervezte akcióit, hanem parókával, öltözékének változtatásával, a bizonyítékok eltüntetésével és a bűncselekményből származó értékek leleményes elrejtésével még 81 évesen is próbára tette a nyomozókat.