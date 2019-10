Megkérdeztük, mit olvasnak a gyerekek

Az olvasás szeretete a szülői mintán keresztül öröklődik. A népmesék terápiás céllal is bevethetők, később pedig a kortársak véleménye és szokásai lesznek meghatározók.

Divat még az olvasás a fiatalok körében? És ha igen, mit olvasnak? Mit tehet a szülő, hogy többet olvasson a gyerek? Ki befolyásolja a fiatalok olvasási szokásait, és van-e értelme mesét olvasni egy olyan kicsi gyereknek, aki még talán fel sem fogja, amit hall. Dr. Baráthné Molnár Mónikával, a Berzsenyi Dániel Könyvtár igazgatójával beszélgettünk a Z generáció – 1995 és 2009 között születettek – olvasási szokásairól és mindarról, amit mi, felnőttek tehetünk azért, hogy a gyerekek megszeressék a könyveket.

A digitális térhódítás miatt hajlamosak vagyunk temetni a könyveket, pedig a könyvtári kölcsönzések számának alakulása egészen más tendenciát jelez – tudtuk meg az igazgatótól. Míg 2016-ban 350 ezer volt a kikölcsönzött dokumentumok száma, tavaly már csaknem elérte a 370 ezret, vagyis minden lakosra évente öt könyv jutott, és a kikölcsönzött könyvek csaknem hatodát a gyerekek olvasták. A szülő felelőssége óriási, hiszen az a gyerek, aki már az iskoláskor előtt megismerkedett a könyvekkel, sokkal valószínűbb, hogy rendszeres olvasóvá válik. Az olvasás szeretete a szülői mintán keresztül öröklődik. Egészen kicsi kortól érdemes olvasni a gyerekeknek, már az anyaméhben lévő magzatra is jó hatással van a rendszeres olvasás. A mese szerepe nagyon fontos egy gyerek életében, nem véletlenül alkalmazzák terápiás célokra is. Különösen alkalmasak erre a magyar népmesék, amelyek jó eséllyel adnak választ egy-egy krízishelyzetre, ami előfordulhat egy gyerek életében. Például, ha napközben igazságtalanság éri, jó érzéssel töltheti el, ha az esti mesében győz a jó.

A pedagógusok és a könyvtárak szerepe is nagyon fontos, a Berzsenyi Dániel Könyvtárban hamarosan a legmodernebb technikát vetik be és A kis herceg történetének feldolgozását működő játékrobotok teszik még vonzóbbá. Fontos, hogy a könyvtárba eleinte együtt járjanak a szülők a gyerekekkel, ilyenkor időt kell hagyni a könyvekkel való ismerkedésre. A közös olvasás az alapja annak, hogy kamaszodva egyedül is szívesen vegyenek könyvet a kezükbe. Természetesen a kortársak véleménye meghatározó, ha olvasnak a barátok, olvas a gyerek is, és leginkább azt olvassa, amit egymásnak ajánlanak.

Bár a fiatalok hajlamosak nemmel válaszolni arra a kérdésre, hogy olvasnak-e, valójában folyamatosan ezt teszik, miközben a netet böngészik, a könyvtári kölcsönzések pedig arról tanúskodnak, hogy mely könyveket kedvelik. A lányoknál Leiner Laura kötetei a legnépszerűbbek, míg a fiúk Rick Riordan könyveit keresik leginkább. Amióta létezik irodalom, a lányok szeretik a szerelmes témájú könyveket, és így van ez ma is. Szeretik a saját korosztályukról szóló történeteket, amelyek olyan élethelyzeteket, eseményeket mutatnak be, amik akár velük is megtörténhetnek. A fiúk inkább a fantasykat és a kalandregényeket kedvelik. És persze örök kedvenc a Harry Potter, de nagyon népszerű a 39 kulcs (ifjúsági kalandregény), Fabian Lenk Idődetektívek sorozata, a LOL könyvek, a Lányok regénye sorozat és a naplóregények, mint például az Egy Zizi naplója vagy az Egy ikerpár titkos naplója. És igen, a kötelező olvasmányokat a Z generáció sem olvassa szívesen, ezért azokat hangos könyvben vagy rövidített verzióban dolgozzák csak fel – vagy leginkább sehogy.