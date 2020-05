Megkezdődtek az érettségik Ausztriában – Fontos határidő zárul hamarosan

Megkezdődtek a héten az írásbeli érettségik: három tárgyból tesznek vizsgát a maturálók, szóbelik azonban nem lesznek. Fontos határidő zárul május végén: véget ér a türelmi idő a lejárt műszakis autókra. Hamarosan pedig száz fő alatti kulturális eseményeket is lehet rendezni.

Megkezdődtek az érettségi vizsgák a héten nyugati szomszédunkban: első körben a nem központilag vizsgáztatott tárgyakban, például biológiából és fizikából adnak számot tudásukról a fiatalok, majd ezután következnek azok a tantárgyak, amelyek a központi érettségi részei – hangzott el az osztrák állami közszolgálati műsorszolgáltató (ORF) online hír­összefoglalójában.

Hozzátették, hogy a koronavírus okozta járványhelyzetben az érettségiben is vannak változások a korábbi évekhez képest: csak három tantárgyból lehet írásbelit tenni – a negyedik tárgyból az adott év záró osztályzatát kapják a középiskolások. Szóbeliket pedig nem tartanak.

Tovább folytatódnak az enyhítések a hónap végétől, május 29-étől nyithatnak a legfeljebb száz ember befogadására alkalmas kulturális intézmények – közölte az ORF.

A tájékoztatás alapján július 1-jén a 250 fős létesítmények is fogadhatnak látogatókat, augusztus elején pedig a maximum 500 embert befogadók is kinyithatnak, sőt, az is elképzelhető, hogy az ezerfős előadásokat is látogathatóvá teszik.

Határidő végét is jelenti a hónap utolsó napja – erről szóltak a hírösszefoglalóban: a lejárt műszaki vizsgával rendelkező járművekre vonatkozó türelmi idő jár le – engedményt kaptak ugyanis a gépkocsi-tulajdonosok a vizsgáztatásra vonatkozóan. A beszámoló szerint a műhelyeknek elegendő szabad kapacitásuk van a műszaki vizsgák pótlására. Egyes autókluboknál online is lehet vizsgaidőpontot foglalni.