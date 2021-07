Megküzdött a koronavírussal és már leér a lába Érden – Szabó Kittivel beszélgettünk

A Szombathelyről indult kézilabdázót a kezdetekről, a junior világbajnokságról, az előző szezon megpróbáltatásairól, valamint a jövőbeli terveiről is kérdeztük.

Jó szezonon van túl Szabó Kitti, az Érd NB I-es kézilabdacsapatának játékosa. A Szombathelyről indult 22 éves irányító alapembere volt klubjának, a narancssárga-feketék pedig teljesítették az eredetileg kitűzött célt, megőrizték élvonalbeli tagságukat. Tették mindezt a koronavírus árnyékában, ugyanis összesen ötször volt karanténban az érdi csapat, ami 50 napot jelent. Szabó Kittivel beszélgettünk a kezdetekről, a junior világbajnokságról, az előző szezon megpróbáltatásairól és jövőbeli terveiről is.

Kezdetek

Kitti első találkozása a kézilabdával nem Szombathelyhez, hanem Vasvárhoz köthető, akkoriban ugyanis ott éltek. Bátyja egyik edzésén vett a kezébe először kézilabdát, amivel azóta is szoros barátságot ápol.

– Másodikos voltam, amikor Szombathelyre költöztünk, a Zrínyi iskola sporttagozatára kezdtem el járni, ott ismerkedtem meg a kézilabda alapjaival – kezdte érdeklődésünkre Szabó Kitti. – Egyébként anyukám is űzte ezt a sportot. A kézilabda mellett még nagyon sok mást is kipróbáltam: rendszeresen jártam atlétikaversenyre, kosárlabdáztam, sőt volt egy időszak, amikor a kalapácsvetést is kipróbáltam, de a kézilabda tetszett a legjobban. Valamiért csapatban már akkor is sokkal jobban szerettem játszani – szögezte le.

Kitti lapunk érdeklődésére elmondta, hogy már általános iskolában is tudta, hogy profi kézilabdázó szeretne lenni. Ez pedig sok lemondással és nehéz döntések sorával járt együtt.

– Nyolcadikos koromra kezdett igazán komolyra fordulni bennem az érzés, hogy én mindenáron profi akarok lenni, ezért az utolsó általánosiskolás évemet már Balatonbogláron töltöttem, és a középiskolát is ott végeztem. Nem volt könnyű döntés, de én nagyon akartam menni. A szüleimnek talán nehezebb volt, különösen anyukámmal voltak kisebb-nagyobb viták emiatt. Ő nem akarta, hogy menjek, mert Balatonboglár nincs olyan közel, hogy mindennap találkozhassunk. Talán még az is közrejátszhatott, hogy én vagyok a legfiatalabb, ráadásul az egyetlen lánygyermek, két bátyám van. Mivel látták, hogy én tényleg ezt akarom, végül megengedték, és így utólag most már kimondható: jó döntés volt, ugyanis onnan kerültem el öt év után Vácra, ahol az első profi szerződésemet kaptam – mesélte.

Világbajnoki cím és az első profi szerződés

Kitti a Vácra szerződése előtt részt vett a hazai rendezésű junior világbajnokságon, amit óriási meglepetésre Magyarország nyert meg. A szombathelyi lány is részese volt ennek a hatalmas sikernek.

– Az egy csodálatos élmény volt, az eddigi legnagyobb sikeremnek tudhatom be, hogy részt vehettem a hazai rendezésű világbajnokságon. Nehéz volt, nagyon sokat kellett dolgoznunk, de mindent megtettünk annak érdekében, hogy ezt a szép eredményt elérjük. Az az atmoszféra, amit a szurkolók teremtettek, varázslatos volt. Minden meccsen telt ház előtt játszhattunk, örök emlék marad. Utolsó évünk volt az utánpótlásválogatottal, tudtuk, hogy annak vége, és egy új fejezet kezdődik az életünkben. Sokat küzdöttünk együtt serdülőkorunk óta, és mondhatni, hogy mindezt megkoronáztuk az aranyéremmel. Az a siker megerősített, hogy jó úton haladok, és van keresnivalóm ebben a sportban – emlékezett vissza.

Az utána következő médiafelhajtástól sem szállt el Kitti, leszögezte, hogy nem az a típus. Elmondta: a világbajnokság előtt már leszerződött a Váchoz, így a torna utáni pihenőjét követően már új csapatánál kezdte meg a felkészülést. Vácról két év után a több játéklehetőség reményében távozott, és az előző szezon előtt Érdre igazolt.

Mozgalmas idény Érden, a koronavírust sem úszta meg

– Fiatal játékosként tisztában voltam vele, minél több játéklehetőségre van szükségem, hogy fejlődhessek, hiszen még sok lépcsőfokot kell megmásznom, amíg elérem a célom. Nem volt könnyű váltás ez sem, szerettem Vácon játszani, jó társaság alakult ki, de nem kaptam annyi játékpercet, amennyire egy fiatal játékosnak szüksége lenne, ezért meg kellett hoznom ezt a döntést, hogy előrébb tudjak lépni. Ez volt a fő indok a váltásra. Amikor Érdre igazoltam, teljesen más felelősség hárult rám. Őszinte leszek, az elején olyan mély vízben éreztem magam, hogy a lábam se ért le. Egy teljesen új csapat alakult, de ahogy belevetettük magunkat a munkába, és megszoktam a társakat, egyre könnyebb volt. Egy küzdős, futós kis csapat alakult ki – fogalmazott.

Az Érd az előző szezonban a 11. helyet szerezte meg a bajnokságban, sőt kis szerencsével akár nyolcadikként is végezhettek volna. Szabó Kitti sokat és meggyőzően játszott, így elévülhetetlen érdemei vannak, hogy az Érd teljesítette az elsődleges elvárást: megőrizte NB I-es tagságát. Nem könnyítette meg a csapat életét a koronavírus sem, összesen ötven napot töltöttek karanténban. A sok elmaradt meccset pedig pótolni kellett, ezért a bajnokság utolsó hónapjában kilenc bajnokit is játszottak. Sajnos Kitti sem úszta meg, ő is elkapta a koronavírust.

– Először a hasam kezdett el fájni, egyből jeleztem is a vezetőségnek, mert még nem történt velem hasonló. Senki nem gondolta, hogy koronavírusos lennék, hiszen semmilyen tipikus tünetem nem volt. Minden mérkőzésünk előtt teszteltek minket, és ott derült ki, hogy elkaptam a fertőzést, amire egy másik vizsgálat is ráerősített. Másnapra aztán előjöttek a tünetek nálam is, nagyon gyengének éreztem magam, hányingerem és folyamatosan hőemelkedésem volt. Ez sokat kivett belőlem, másfél hétig kis túlzással vízen éltem, mert alig bírtam enni. Amikor letelt a karantén, akkor voltam egy teljes kivizsgáláson. A sportorvosit sem kaphattam vissza egyből, szóval ez nálam egy kicsit elhúzódott: egy hónap is eltelt, mire újra edzésbe állhattam. Az első tréningen még meg is lepődtem, nem éreztem, hogy veszítettem volna a kondimból, de a rajtam lévő polár óra mást mutatott. Nagyon magas volt szinte végig a pulzusom, de magamon én ezt nem éreztem. Viszonylag nehezen regenerálódott a szervezetem. Nemrég kezdtük az alapozást, még most is azt mutatja a rendszer, hogy kicsit magas a pulzusom – számolt be.

Kitti lapunk érdeklődésére elmondta, hogy a következő szezonban is Érden játszik majd. Személyes céljai között szerepel, hogy az előző kiírásban nyújtott jó formáját átmentse a következő idényre. Támadásban, különösen a helyzetfelismerések terén szeretne gyorsabb döntéseket hozni, és a védekezésben is fejlődne.

Szabadidő, amiből kevés van, mégis viszonylag sűrűn jön haza, Szombathelyre

A 22 éves irányítótól azt is megkérdeztük, hogy mit csinál szabadidejében.

– Az alapozás ideje alatt nincs túl sok szabadidőnk, hétköznap napi két edzésünk van. A hétvégék viszont általában ilyenkor szabadok, hogy tudjunk regenerálódni. Van egy kiskutyám, egy franciabulldog, vele nagyon sokat foglalkozom. Bár most a hőség miatt annyit nem tudom vinni sétálni, mint szoktam. A csapattársaimmal az edzések között szoktunk kávézni, kicsit kikapcsolódni. Edzések után van, hogy bemegyünk Pestre is, de ez persze attól függ, mennyire vagyunk fáradtak.

Kitti elmesélte, hogy ha úgy van ideje, egyből jön haza Szombathelyre.

– A teljes nyári pihenő alatt otthon szoktam lenni. Szezon közben pedig ahogy tudok, mindig megyek haza. Szeretek Szombathelyen lenni, a családom is hiányzik, szóval próbálom úgy alakítani, hogy minél többször tudjak menni. Van, hogy a mérkőzések után is megyek, amikor pedig szabad hétvége van, akkor mindig. Legközelebb, ha hazamegyek, akkor valami fürdőhelyet biztos célba veszek, ilyen programokra hétköznap a két edzés mellett nincs időm – mondta.

A 22 éves irányító a komoly távlati terveit is megosztotta. Mint minden fiatal játékos, szeretne a felnőtt válogatottban is bemutatkozni, valamint minél hamarabb kész játékossá válni.