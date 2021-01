Megmozdult a föld Vas megyében, autókat gyújtott fel egy ukrán vendégmunkás, fehérbe borult a Kőszegi-hegység – Ez történt decemberben

Visszatekintőnkben sorra vesszük 2020 hónapjait, és összefoglaljuk azokat a cikkeket, amelyek a legjobban érdekelték olvasóinkat. Most elérkeztünk az év utolsó hónapjához, decemberhez.

Mozgalmasra sikerült az év vége, december utolsó napjaiban földrengés rázta meg Vas megyét (is), az ónos esőtől, jégtől csúszós utak miatt rengeteg balesetről számoltunk be, de Balázs Fecó sitkei kötődése és a Rába habzása is sokakat érdekelt a 2020-as év tizenkettedik hónapjában. Eseménydús éven vagyunk túl, ami nem csak a koronavírus-járvány miatt lesz emlékezetes, nézzük december legfontosabb történéseit.

Koronavírus Vas megyében

December 6-án adtunk hírt róla, hogy koronavírus miatt maradt félárván egy koraszülött, a családja segítséget kért. A csöppség akkor még kórházban volt. Az autószerelőként dolgozó édesapának a kicsi ellátása miatt nem lesz lehetősége teljes állásban munkát vállalni, ezért testvére felkereste a Szelíd Motorosok a zaklatások ellen csoportot, akik az Anyák az Anyákért Alapítványhoz fordultak, ők létrehoztak egy számlaszámot. Teljes cikkünket ITT elérheti.

19-én olvasói levelet osztottunk meg. 78 éves olvasónk megemlítette, hogy milyen sokan támadják az egészségügyet ebben a nehéz, embertpróbáló időszakban, ezért úgy gondolta, hogy részletesen leírja, mit tapasztalt a 12 nap alatt, amíg kétoldali tüdőgyulladással és koronavírus-fertőzéssel feküdt a szombathelyi Markusovszky kórházban. A levél tartalma IDE kattintva érhető el.

December 30-án dél körül érkezett meg a Pfizer-BioNTech koronavírus-vakcináit szállító autó a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházba. Prof. dr. Nagy Lajos főigazgató a helyszínen elmondta: első körben 3 ezer adag vakcinát szállítottak az intézménybe, amely 1500 ember beoltására elegendő. További részletek ITT érhetők el.

Helyi kék hírek

Hetedikén halálos baleset történt a 84-es főúton, kamion és személyautó ütközött frontálisan. Kamion haladt a 84-es főúton Sárvár irányából Jánosháza felé, amikor Káld közelében a kamion vezetője figyelmetlenül kezdett egy előtte lassan haladó homlokrakodó munkagép előzésébe. Szemből ekkor érkezett egy Ford C-Max személyautó, aminek a vezetője már nem tudta elkerülni az ütközést, mivel épp egy beláthatatlan jobbra ívelő kanyarból haladt kifelé, így frontálisan ütközött a kamionnal. További részletek ITT érhetők el.

A hónap második szombatján kigyulladt egy társasházi lakás Szombathelyen, a lakásban élő idős nő életveszélyes égési sérüléseket szenvedett, a fején és a testén, illetve a légcsöve is megégett. Az esetről részletesen ITT számoltunk be.

17-én két autót is felgyújtott egy ukrán vendégmunkás Sárváron, először egy benzinkút melletti lángoló autóról érkezett bejelentés a segélyhívó telefonszámon, majd nem sokkal később egy lakótelepen parkoló kigyulladt autóhoz is riasztották a tűzoltókat, ahol a tűz egy másik járműre is átterjedt. Mindkét jármű teljesen kiégett. A rendőröknek nem volt nehéz dolga a tettes beazonosításánál, hiszen a férfi a második autót a lakhelye közelében gyújtotta fel, eközben pedig megsérült, a vérnyomok pedig az ajtóig vezettek. Teljes írásunkat ITT találja!

December 27-én összesen nyolc autó tört össze Szombathelyen, a Csaba úton lévő felüljárón, amikor az ónos szitálás miatt jégpályává változott az úttest ezen a szakaszon. Az autósok nedves, de nem csúszós útszakaszon haladtak, ami minden előjel nélkül a felüljárón jégpáncélra váltott, többen a szalagkorlátnak vagy másik autónak ütköztek. A teljes cikkért kattintson IDE!

Egy nappal később holttestet találtak Szombathelyen, a Kisfaludy utcában lévő háztömbök mögött egy kerítés mellett. A Vas megyei Rendőr-főkapitányságtól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy „a Szombathelyi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.” A cikket IDE kattintva olvashatja!

Helyi közélet

December 4-én három beruházást jelentett be Vas megyében, összesen 18,2 milliárd forint értékben Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter a nap végén fogadott minket Szentgotthárdon és beszélt újabb beruházási támogatások lehetőségéről, a munkahelyek védelméről, újabbak teremtéséről és a vakcinabeszerzésekről is. Teljes interjúnk ITT elérhető.

Balázs Fecó halálával Kovács Ferenc sitkei kastélyfogadós a barátját gyászolja. 1983-ban kezdődött minden. Balázs Fecó a Korál együttessel Sárváron koncertezett, szállásszűke miatt jutott el Kovács Ferenc sitkei fogadójába. Útközben gyönyörű, de romos kápolnát láttak, a vacsora mellett szó szót követett, a tévében egy hasonló kezdeményezést látva jött az ötlet, fogjanak össze, és mentsék meg a kápolnát. Az első koncertnek az akkor még romos épület adott helyet: Fecó Bach-, Vivaldi- és Liszt-műveket játszott szintetizátoron. – Őszinte, tiszta gondolkodású, jó szándékú és érzékeny ember volt – a jellemét a zenéje is tökéletesen megmutatta. Igényes volt mindenre, semmit sem volt hajlandó félúton abbahagyni, félkészre készíteni. Mindenben a tökéletességre törekedett – emlékezett vissza barátjára Kovács Ferenc. Teljes cikkünket IDE kattintva olvashatja!

December 7-én számoltunk be róla, hónapok óta nem tudnak aludni a szomszéd hangosan kukorékoló kakasa miatt Megyehídon, olvasónk először a jegyzőhöz, majd lapunkhoz fordult gondjával, ami idővel, talán magától megoldódik majd. – Nagyjából két hónapja került a szomszédba néhány tyúk és egy kakas. A tyúkok elkapirgálnak az ablak alatt, velük nincs baj, hanem a kakas hajnali kettőtől reggelig csinálja a háborút – mesélte Lajos bácsi. Teljes cikkünk IDE kattintva elérhető!

Meglepő hirdetésre lettünk figyelmesek a Vas Népében: egy bizonyos Babi néni ekként köszöntötte fel magát: „Magamnak kívánok jó egészséget, december 8-án betöltöm a 80. évet”. Kicsit olyan gesztus ez, amiről az LGT híres dala szólt: „Ha senki nincs, ki elringasson, ringasd el magad!”

A nem szokványos szöveget lapunk olvasói közül többen lefotózták, megosztották a közösségi oldalon, a poszt alatt pedig gyűltek a jókívánságok, mindenki szépet és jót kívánt az ismeretlen asszonynak. További részletek ITT érhetők el.

11-én adtunk hírt arról, hogy életveszélyesen megsérült egy férfi, amikor leesett egy négyméteres létráról, és utánazuhant egy betonfalelem. A munkahelyi baleset az ausztriai Welsben történt három hónapja, Tibor egy bécsi kórházban fekszik. A történetet Tóth-Bánóczy Ildikó, a súlyosan sérült férfi felesége mesélte el lapunknak, aki lakást akar cserélni, földszintes, akadálymentes otthonra van szükségük, hogy gondozni lehessen a 24 órás ápolásra szoruló férjét. Teljes cikkünk IDE kattintva elérhető!

13-án olvasónk hívta fel a figyelmünket arra, hogy újra habzik a Rába. Az Országos Vízügyi Igazgatóság közleménye szerint: „Mindaz, ami a képeken látható –bármennyire is riasztónak tűnik –természetes jelenség. A vízben állandóan jelen lévő felületaktív anyagok és az utóbbi napok kisebb árhulláma által a partról bemosott pollen, por habosodtak fel a part mentén. Nem veszélyes a környezetre és magától megszűnik majd.” Az ügy további részleteiről ITT írtunk részletesen.

December 24-én a koronavírusban elhunyt mentőápoló, Tóth Tamás párjánál jártunk, aki két gyerekkel maradt egyedül. Dóra könnyes szemmel mutatta: a házban szinte minden szerelme keze munkáját dicséri. Három éve, kislányuk születésekor költöztek be, azóta majdnem teljesen felújították – néhány dolog van már csak hátra, ezekről a férfi listát vezetett, szeretett mindent jó előre megtervezni. Teljes cikkünket IDE kattintva érheti el!

December 29-én 12.20 és 12.30 között Vas megyeszerte érezni lehetett a Horvátországban, Petrinja város közelében észlelt földrengés hatását. A vaol.hu Facebook-oldalán nagyon sokan jelezték, hogy ők is érezték a rengéseket. Érkezett bejegyzés Gasztonyból, Molnaszecsődről, Vasvárról, Celldömölkről, Rába patyról, Cákról, Nemescsóból, Vasvárról és Kőszegről is. Az egyik szombathelyi olvasónk szerint a kilencedik emeleten az edények majdnem leestek a tűzhelyről és a kutya is ugatott, máshol pedig az akváriumból löttyent ki a víz. További részletek ITT érhetők el.

Helyi sport

A kőszegi Szili István nagyszerű teljesítménnyel, kiütéssel szerezte meg az IBO (International Boxing Organization) nagyközépsúlyú nemzetközi bajnoki övét magyar riválisa, Kis Máté ellen.

– Az történt a mérkőzésen, amire számítottam. Tudtam, hogy riválisom őszinte, rakkolós, szorgalmas bunyós. Arra számítottam, hogy szoros, kemény mérkőzést vívunk, de győzelemre készültem. Jól kezdtem, az első két menetet uraltam, igaz, a második mentben mélyütésért kaptam egy megintést – szerintem elhamarkodottan, de ez sem tudott kizökkenteni saját ritmusomból. A folytatásban is az történt, amit én akartam, a testütéseim rendre betaláltak, és én jegyeztem a fajsúlyosabb ütéseket is. – értékelt az összecsapás másnapján, már Kőszegen Szili István. A teljes cikkért kattintson IDE!

Helyi időjárás

Őszből a télbe autóztunk december 10-én délelőtt: Velem fölött a hegyre vezető úton hószállingózásba váltott az eső. A Szent Vid-kápolnánál már több centi vastag friss hó ropogott a talpunk alatt. Gyönyörű havas képek és további részletek IDE kattintva érhetők el!