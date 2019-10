Megnéztük, milyen az agorás Maszatoló

Szünidő és csapadék – ez a két szó, amit a szülők legkevésbé szeretnek egy mondaton belül hallani: gyakran okoz fejtörést, ha (őszi) szünet van és a szülőknek dolgozniuk kell, kire bízzák a gyermekeket. Még szűkebb a lehetőségek köre, ha az idő sem barátságos. De van megoldás!

Az Agora – Művelődési és Sportházban egész héten nagy a nyüzsgés a galériában: ötnapos Maszatoló programot szerveztek az egészen kicsiknek és nagyobbaknak is. – A játszónapok eredetileg tábori ötletből indult: ahogyan a hosszú nyári szünetben vannak, úgy lehetnek az őszi vagy a tavasziban is – tudtuk meg Kiss Andrea gyermek- és ifjúsági szakági vezetőtől. Ezúttal tematikus kézműves foglalkozásokkal várták – és várják még ma is! – a fiúkat és a lányokat mindennap.

De van játéksarok is: annak, akinek kézműveskedni nincsen kedve. A szülőnek, ha dolgoznia kell, akkor – tízórait, uzsonnát csomagolva – a program végeztével biztonságban tudhatja gyermekét, aki ráadásul jól is érzi magát. Előfordul az is, hogy összefog a család és a csemetéket rábízzák a nagyszülőre vagy a nagynénire; ők pedig kisebb gyermekcsapattal, ötösével, hatosával jönnek a játszónapra.

Köbli Klaudia tegnap kisfiával, Tóth Boldizsárral érkezett: a négyéves fiatalember a folyosó egyik szőnyegén a mozdonyokkal, vonatokkal játszott. – Négy órában dolgozom a munkahelyemen, így Boldizsár felügyeletét rugalmasan meg tudom oldani. Amikor nem érek rá, számíthatok a párom és saját részről is a nagyszülőkre – mondta el Klaudia. Dr. Vince Ildikó két unokáját, Olivért és Kamillát hozta „maszatolni”. – Amíg a szülők dolgoznak, gyakran járunk játszóházakba, sétálunk a Fő téren. Itt kézműveskedtek egy kicsit: pingvint készítettek papír gurigából és színes lapokból. A szünidei program idén is sikeresnek bizonyult: a kicsik még ebédelni sem akartak hazamenni, kérték a szülőket, hadd játszassanak; csak még öt percet.