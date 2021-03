Megnéztük Vas megye több városában, mennyire tartják be az emberek a maszkhasználat szabályait

A március 8-án életbe lépett kormányrendelet alapján a maszkhasználat szabadtéren minden településen kötelező. Megnéztük a megye több városában, mennyire tartják be az emberek a szabályt, és olvasóinkat is megkérdeztük a tapasztalataikról.

A vasi megyeszékhely főterén alig húszan sétálgattak hétfőn délelőtt, a padok pedig üresen árválkodtak. A legtöbb járókelő szerencsére – a rendeleteknek megfelelően – szabályszerűen viselte textil- vagy papírmaszkját. Néhány fiatal és idős ember volt csak, aki semmilyen védőfelsze relést nem hordott. A legtöbben egyedül vagy kisgyerekkel sétáltak, és a távolságtartásra is odafigyeltek: csak páran beszélgettek viszonylag közel egymáshoz, lehúzott maszkkal.

A város kevésbé forgalmas utcáin is a legtöbben betartják a rendeletben előírtakat. Akár kutyasétáltatásról, akár biciklizésről van szó, hordanak valamilyen arcot eltakaró anyagot. Húsz emberből alig egy-kettő akadt, akin se szabályosan, se szabálytalanul viselt maszkot nem láttunk.

A zsédenyi Pajor Éva unokahúgával, Odett-tel töltötte idejét Szombathelyen, és bár az aktív kislányt nehéz utolérni, Éva arcán szigorúan ott a maszk.

– Nem szólok rá az emberekre, ha látom, hogy nincs rajtuk maszk, de úgy vettem észre, a járókelők nagy része hordja. Szerintem inkább az idősebbek azok, akik egyáltalán nem, vagy rosszul veszik azt fel – mondta kérdésünkre, hozzátéve: épp az előbb látott egy idősebb urat maszk nélkül a Kőszegi utcában. Elmesélte azt is, családjában mindenki odafigyel erre, emellett kézmosással és a távolság betartásával védekeznek a koronavírus ellen.

Sárváron ottjártunkkor, hétfő délelőtt még kevesebben sétáltak, mint a megyeszékhelyen. A járókelők egyike, Türeki Csilla osztotta meg velünk tapasztalatait. – Úgy látom, hogy kevés kivétellel betartják az emberek a rendeletet, de azért hiányzik már a friss levegő mindenkinek – jegyezte meg, és hozzátette, hogy bár nagy az odafigyelés, az előfordul, hogy az emberek egy-egy pillanatra elfelejtkeznek róla, hogy fel kell venni a maszkot, de hamar észbe kapnak.

Vasváron korábban egyetlen fertőzöttet sem regisztráltak, március 25-én azonban már 33 megbetegedésről tájékoztatott Tóth Balázs polgármester. Ennek ellenére ott is akadt olyan járókelő, aki nem viselte a maszkot. Az oszkói Balázs-Boros Katalin arról beszélt: az emberek vigyáznak egymásra és odafigyelnek a szabályokra.

– Nem csak a felnőtteken, egyre több gyereken látok most már maszkot, van, aki egyedül ülve a kocsiban is felveszi. Az idősek és a fiatalok is viselik a maszkot, ritkán látok olyat, akin nincs – mondta. Ő is fiával, Bencével van a városban, mindketten eltakarják orrukat, szájukat, emellett gyakran fertőtlenítenek, és csak akkor járnak el otthonról, ha muszáj, tudtuk meg Katalintól.

Egy kőszegi pár, Nagy Dóra és Pikner Valentin is hasonló tapasztalatokról számolt be. – Az emberek 99 százaléka viseli a maszkot, a tízéves fiunk is hordja, de örülnék, ha már levehetnénk – mesélték. Dóra azt is elmondta, hogy igyekszik minél kevesebbet kimozdulni.