Már Pornóapátinál is szabad az átjárás – Az újranyílt vasi határátkelőnél jártunk

Újra megnyitották Pornóapáti határában az Ausztriába vezető határátkelőt tegnap reggel 6 órakor. Ezzel számos ingázó számára rövidült le jelentős mértékben a határátlépéshez szükséges utazás hossza és időtartama. A Magyarországra érkezők esetében a rendőrség ellenőrzi, hogy megfelelnek-e a járvány miatt elrendelt feltételeknek.

A környéken élők nagy örömére hétfő reggel Pornóapátinál is megnyílt a határátkelő. Reggel hat óra és este hét óra között működik az átjáró. Eddig az ingázók kénytelenek voltak Bucsu vagy Szentpéterfa felé kerülni, még akkor is, ha légvonalban alig néhány kilométerre, a szomszédban dolgoztak. A németlövői szőlészetben szüretre készülők is megtehetik újra, hogy „hazaugranak” ebédelni. Korábban a 30-40 kilométeres kerülő miatt ez szóba sem jöhetett.

Tegnap délben sokáig teljesen kihalt volt a pornóapáti átkelő. Aztán dél elmúltával egymás után érkeztek az autók. Bundschuch Jürgen osztrák rendszámú furgonjával Náraiba igyekezett éppen. Egy kombájnnal akadt probléma, ahhoz vitt alkatrészeket. Mint kiderült, egy magyar és egy osztrák cég gazdálkodik egymással együttműködve a határ két oldalán lévő földeken, ezért itt különösen fontos, hogy ne kelljen a mindennapi munkához nagyot kerülni.

Székely Tamásék Oberwartból mentek Ná­rai­ba. Bevásárolni voltak. Mint a férfi kérdésünkre elmondta, Pornóapáti felé gyorsabb átjutni a határon. Rövidebb és a forgalom is kisebb.

Petővári Ottóné pedig éppen Eberauból tartott hazafelé, Pornóapátiba. Az unokáját hozta el az iskolából. Úgy nyilatkozott, a fiatalok Bildeinben telepedtek le, az unokája osztrák iskolába jár. A családi kapcsolatok szempontjából nagyon fontos, hogy működjön a határátkelő, egyébként 40 kilométert is kellene kerülni.