Közlekedőknek egy jó hír: újra járható a kőszegi Pogányi út

Pénteken érkezett meg a városházára a Pogányi út forgalomba helyezési engedélye, és szombaton már meg is nyílt az új út a forgalom előtt. A behajtani tilos táblák eltávolításánál szombat délután jelen volt Ágh Péter országgyűlési képviselő és Básthy Béla polgármester.

Hatszáz méter hosszan, hétméteres burkolatszélességben pályázati forrásból készült el a Pogányi út hiányzó szakasza. A Rákóczi utca és a Rohonci út legforgalmasabb szakaszait tehermentesíti az új út. Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője a helyszínen azt hangsúlyozta, hogy az új út a kőszegieknek és a Kőszeghegyaljára érkezőknek egy­aránt fontos, gyorsítja ugyanis az áthaladást a városon és enyhíti a település közlekedési terhelését. Básthy Béla polgármester pedig azt emelte ki, hogy a kőszegiek már nagyon várták ezt az engedélyt, így haladéktalanul megnyitották az utat.

Az új út a Terület- és településfejlesztési operatív program forrásaiból épült a Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése projektben. A város szombathelyi bejáratát köti össze a Kőszeghegyalja felé vezető úttal mintegy 600 méter hosszú szakaszon. A Pogányi út mellett, annak északi oldalán – a Vas Megyei Önkormányzattal konzorciumban megvalósuló közlekedésfejlesztés részeként – teljes hosszban kerékpárutat is épített a kivitelező az elmúlt hónapokban, ezzel párhuzamosan elkészült az érintett útszakasz közvilágítása is. Az ünnepélyes útavatót későbbi időpontban tartják majd, ez is elhangzott a helyszínen.