Megnyitott a tekepálya Jánosházán

Ünnepélyesen birtokba vették a Zöld város programban épített szabadidőparkot a jánosháziak, a több mint 150 millió forintból a sportpálya mellett kialakított létesítmény központja a tekepálya.

Hét kuglipálya volt Jánosházán a múlt század közepén – idézte fel az avatón Marton Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke, a jánosházi sportegyesület vezetője. Most a térség egyetlen tekepályája nyílt meg a jánosházi Zöld város program eredményeként, Marton Ferenc azt mondta, reméli, kihasznált lesz a pálya.

Versenyeket is terveznek, februárban indul a Jánosháza és vidéke tekebajnokság, amelyről a létesítmény készülő Facebook-oldalán tesznek közzé részleteket – ismertette. A tekesport múltját és jelenét méltatta V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő is a pályaavatón: szerinte az egyik legkülönlegesebb sportról van szó, hiszen már játék közben koccanhatnak a korsók. A versenysport vonatkozásában a kugli és az amerikai bowling szerepét is hangsúlyozta, a létesítmény jelentéségéről pedig úgy fogalmazott, egy seb gyógyult be a városban. Közösségi tér készült, márpedig ez elengedhetetlen feltétele a polgári létnek.

Nem(csak) téglán, nem habarcson múlik az építkezés, hanem az olyan összefogáson, mint ami Jánosházán látható. A számos fejlesztést sorolva úgy fogalmazott, hogy a város nyertese az utóbbi éveknek. A futópályával, színpaddal, játszótérrel meg a tekepályával is felszerelt szabadidőpark kialakításához 150 millió forintot nyertek – idézte fel a 2015-ben indult ötleteléstől kezdve Kiss András, Jánosháza polgármestere.

A létesítmény számos rendezvénynek adhat helyet, pizzériát is nyitottak, egyébként a polgármester ötletére. Úgy összegzett: összefogással lehet élhetőbb a város, ez a létesítmény is ennek a bizonyítéka. Áldatlan állapotot számoltak fel, mintegy 1200 köbméter hulladékot szállíttattak el a területről, és szükség volt pluszforrásra az áremelkedések miatt – számolt be Kiss András.

Azt reméli, sok helyi és környékbeli tölt majd kellemes perceket a tekepályán és az egész létesítményben. Az ünnepélyes avatón a helyi munkaadók is képviseltették magukat, a képviselő-testület és az intézményvezetők is jöttek megnézni, milyen lett az új közösségi tér, és még Németh Lajost, Vas megyei tekevilágbajnokot is köszönthették az avatón.