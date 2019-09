Megrendezték az I. Sárvári Fotószüretet

A magyar fotográfia napja alkalmából rendezte meg az I. Sárvári Fotószüretet a sárvári fotóklub. A Zene Házában augusztus utolsó hétvégéjén várták a régió fényképészeit.

1840. augusztus 29-én, a Magyar Tudós Társaság ülésén készült Magyarországon először nyilvános rendezvényen a fénysugarak segítségével dagerrotípia. Így lett augusztus 29-e a fotográfia napja, ráirányítva a társadalom figyelmét a fotókultúrára és a fotótörténeti értékekre.

A Sárvári Fotószüret nyitóelőadását Bánkuti ­András Balogh Rudolf- és Pulitzer- emlékdíjas fotóriporter tartotta, kiemelve: a hazai fotográfusok erősek a szociofotó és a természetképek területén.

A sárvári önkormányzat által kiírt, a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének (MAFOSZ) védnökségével és a Sárvári Fotóklub Egyesület szervezésében megvalósult Sárvári Kép-Tárlat 2019 fotópályázat eredményeit szintén a fotószüreten hirdették ki.

Az országos fotópályázaton 70 alkotó 569 fotóját bírálta el a zsűri; a tárlaton 67 kép látható; köztük külön kategóriában Sárvárt bemutató fotók is. A megnyitón Kondora István polgármester úgy fogalmazott, hogy a nemrég átadott Zene Háza ettől fogva a fotográfia háza is. A két kategóriában is első díjat nyert Jene Sándor, a körmendi fotóklub tagja lett a pályázat legjobb alkotója, így ő érdemelte ki a MAFOSZ-plakettet is.