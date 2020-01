Megszaporodtak az erőszakos cselekmények – A lehetséges okokról szakember beszélt

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon egy 53 éves férfi jelentette be, hogy otthonukban megölte élettársát. Egy férfi a fővárosban nyakon szúrta volt barátnőjét. Egy középiskolás diák a fizikatanárnőjét késelte meg a tanórán Győrben, egy esztergomi diáklány pedig az iskolatársát szúrta hátba.

Az elmúlt hetekben mintha látványosan megszaporodtak volna az erőszakos cselekmények és sorra szedné áldozatait a családon és a párkapcsolaton belüli erőszak. A lehetséges okokról szakembert faggattunk. – Életellenes bűncselekmények, mióta ember él a földön, mindig voltak. Ám tény, hogy ma a felnőtt-társadalom meglehetősen frusztrált. Amikor agresszióról beszélünk, az egyik kulcsszó a frusztráció. Egyre kevésbé értjük a világot, vagy tudunk rá hatni. Ki vagyunk szolgáltatva számunkra ismeretlen elemeknek: a tömeges leépítéseknek, az anyagi bizonytalanságnak, a technikai forradalomnak. A férfiaknak – főleg, ha hagyományosan gondolkodva magukénak érzik a családfenntartás feladatát – egyre nehezebb lépést tartaniuk a családi igényekkel. Harmadrészt adott egy olyan apai, férji generáció, amelyik egyszülős családban nőtt fel. Nem volt módja a családban megtanulni a helyes agressziókezelést, nincs férfimintája, és legtöbbször nem jól reagál – nyomatékosítja dr. Lazáryné Illés Mária klinikai szakpszichológus, igazságügyi pszichológus szakértő.

Vizsgálataik konklúzióját úgy fogalmazza meg: az agresszív személyiségű gyerekek nem tudnak megbízhatóan különbséget tenni mások cselekedeteinek véletlen vagy szándékos motívumai között. Bármely cselekedet mögött, ami nekik fájdalmat, kellemetlenséget okozott, eleve szándékosságot, rosszindulatot feltételeznek. Agresszív reakciójukat ez a feltételezett rossz szándék is motiválja. A pszichológus óriási problémaként említi, hogy a gyerekeket sok szülő egyáltalán nem neveli. – Egy gyerek személyiségét a szülei tudják döntően formálni, akik azonban egyre kevesebb időt töltenek velük, így születésüktől kezdve erősen frusztráltak. Ez mindig agressziót szül. Jó példa erre a 13 éves esztergomi kislány, aki hátba szúrta a társát.

Miért került zárt nevelőintézetbe? Kimondható, hogy azért, mert a „nevelése” során tönkretették őt a szülei. Utópisztikus elképzelésnek tűnik, de megoldást jelentene, ha az anyák, akiknek a családjában 14 év alatti gyermek van, részmunkaidőben dolgozhatnának ugyanannyi pénzért – mondja Lazáryné Illés Mária.

Varga Judit igazságügyi miniszter hétfőn bejelentett intézkedési tervének egyik elemét – 2020 az áldozatsegítés éve a minisztériumban (ingyenesen hívható áldozatsegítő vonal: +36 80 225-225) és újabb áldozatsegítő központokat létesítenek majd – különösképpen üdvözli. Reményei szerint a szombathelyi központ is tud majd fejlődni: kamerás szobát tudnak létrehozni, amely ugyanolyan módszerrel működik, mint az izlandi modell, a Barnahus, csak felnőtt mintára. Ha egy nőt először családon belüli erőszak ér, akkor be tud menni, el tudja mondani, mi történt vele. Azt videóra veszik, és utána hiába manipulálja, félemlíti meg az elkövető, az eredeti vallomás bizonyítékként mindig megmarad.

A jövő feladata az is, hogy felülvizsgálják és új alapokra helyezzék az igazságügyi pszichológus-szakértést. Hogy a családon belüli erőszak esetén kizárólag olyan szakértők dolgozzanak, akik minden cselekedetüket videofelvétellel tudják dokumentálni. A gyermekvédelmi szakellátásnak kizárólag a gyerekek érdekét kellene képviselnie. Most a szülőét is képviseli. 2020-ban a Barnahus tevékenységének fő irányaként az igazságszolgáltatásnál azt szeretnék elérni: a bíróság ítélete vegye figyelembe, hogy ha a gyereket trauma érte, az nem egyszeri hatás, az egész életére kihat.

Szemléletformálásra van szükség abban is, hogy ha valakinek agressziókezelési problémái vannak, az tudjon csatlakozni önsegítő csoporthoz. Speciálisan képzett szakemberekre lenne szükség, ingyenessé kellene tenni a részvételt, „felírni receptre”. És még egy lényeges pont: Izlandon a központi kommunikáció révén minden felnőtt tudja, hogy a gyereknek hisznek a Barnahusban.

Magyarországon ez még nincs így. Ott az is köztudott a sajtón keresztül, hogy a szexuálisan abuzált gyerekek ügyeiben 90-95 százalékban elítélik az elkövetőt, és sokévnyi letöltendő börtönbüntetést kap. A szigetországban hatalmas az ítéletek sajtónyilvánossága, ebben is van hová fejlődnünk.