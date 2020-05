Megszűnik az óvoda az egyik vasi faluban, a közeli településre viszik majd a gyerekeket

Fájdalmas döntésre kényszerült a helyi önkormányzat: az alacsony gyermeklétszám miatt június végén megszűnik az óvoda Csöngén. Szerencsére azonban sikerült megnyugtató módon megoldani a gyermekek elhelyezését.

A 408 lakosú Csöngéről 2013 őszén költözött el az alsó tagozat a szomszédos Osffyasszonyfára. Az óvodások létszámával korábban nem volt probléma, de az utóbbi években egyre nehezebben érték el a minimálisan megkövetelt 13-as gyermeklétszámot. Az idei tanévben is már csak 11 gyermekkel kezdtek, év végére maradtak kilencen, közülük hatan iskolába mennek. Szeptembertől pedig várhatóan csak öt gyermek fog beiratkozni. Az alacsony létszám mellett a szakemberhiány is szorongatta a falut. Az óvodavezető és az óvodapedagógus a bizonytalanság miatt már korábban felmondott, akit pedig sikerült helyettük felvenni, megvált a településtől.

Ebben a helyzetben Nyéki Sándor polgármester már korábban megkezdte a tájékozódást, hogy hova lehetne elhelyezni a falu óvodásait. A szomszédos Ostffyasszonyfán a magas csoportlétszám miatt nem tudták fogadni őket. Aztán közbeszólt a koronavírus-járvány is, nem lehetett összehívni a képviselő-testületet. Egy ideig úgy tűnt, marad minden a régiben, és a csodára várva elindulnak szeptemberben. Amikor viszont az egyetlen óvónő is felmondott, már nem az volt a kérdés, hogy tudnak-e tovább működni, hanem az, hogy mi lesz a megoldás.

Szerencsés fordulat, hogy Takács Balázs, Kemenesmihályfa polgármestere örömmel fogadta a csöngeiek megkeresését, és ezt a megoldást a szülők jó része is elfogadta. Ma már el is mennek meglátogatni az intézményt. A csöngei falugondnoki buszt felszerelik gyermekülésekkel, és oda-vissza azzal szállítják majd az óvodásokat a közeli faluba. Így a szülőket sem fáradsággal, sem pluszköltséggel nem kell terhelni. A polgármester azt is elárulta, hogy a július elsejével életbe lépő feladatellátási megállapodás értelmében egyelőre fizetniük sem kell a gyermekek ellátásáért, mivel a kemenesmihályfai óvodában az állami normatíva 20-25-ös gyermeklétszámnál fedezi a fenntartási költségeket.