Megteltek a bevásárlóközpontok Szombathelyen

A jelek szerint karácsonyi bevásárlási lázban ég a vasi megyeszékhely.

13:25

Továbbra sem csökken a bevásárlási láz Szombathelyen, a Minerva lakótelep környékére látogattunk el, ahol – ahogy olvasónk korábban beszámolt róla -, még a füvön is autók tucatjai parkolnak. A többi bevásárlóközpont környékén sem jobb a helyzet, parkolóhelyet szinte sehol nem találni. A városban is lelassult a forgalom.

13:00

