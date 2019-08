Megújul a sárvári vasútállomás és a környezete

Egy évek óta húzódó beruházás befejezésére kerülhet sor a sárvári vasútállomás területén a MÁV-Start Zrt. által a napokban bejelentett 50 megújuló állomás elnevezésű karbantartási program jóvoltából.

A központi épület külső homlokzatának felújításán kívül már teljes megújuláson esett át a Selyemgyári utcában lévő tömegközlekedései pont. A korszerűsítés első üteme már 2015-ben elkészült, akkor közel 200 millió forintos európai uniós támogatásból újult meg a sárvári vasútállomás utas-fogadótere és környéke.

Körforgalmat, autóparkolót, kerékpártárolót és buszmegállót is kapott az állomás előtti terület a négy évvel ezelőtt lezajlott beruházás során, amelynek része volt az állomásépület belső korszerűsítése is.

– A MÁV részéről akkor az az ígéret hangzott el, hogy a külső homlokzatot is felújítják. Azonban engedélyeztetési és egyeztetési problémák miatt erre eddig nem került sor. Viszont most úgy látom, hogy ennek a ciklusnak a méltó lezárásához tartozik, hogy ez a projekt is befejeződik. Az állomás is Sárvár egyik kapuja, ennek a szép megjelenése is hozzátartozik az ötcsillagos városhoz – mondta Kondora István polgármester.

A korszerűsítés most az állomás épületének homlokzatfelújításával, és az épülethez kapcsolt fedett utasperon teljes mértékű megújításával válik teljessé. Az állomás délkeleti homlokzatát már felállványozták, és a régi omladozó vakolat eltávolítása után új külsőt kaphat az épület.