Megújul a Vadásához vezető út

A nyári szezonra várhatóan megújul végre az Őrimagyarósd felől a Vadása-tóhoz vezető út. Ezzel eltűnik a térség egyik szégyenfoltja, hiszen méltán pályázhatott volna a megye legkátyúsabb útszakasza címre.

Akik rendszeresen járnak Szombathely felől a Vadására, már megszokták, hogy az őrimagyarósdi-szőcei útról leágazó bekötőút maga a katasztrófa. Már nem is út az igazán, hanem régi és új kátyúk halmaza. Bár évről évre érezni az igyekezetet, ahogyan a gödröket befoltozzák, hol betonnal, hol aszfalttal, évtizedek óta alapvetően nem változott a helyzet. Akik először járnak itt és nem figyelnek eléggé, könnyen pórul járhatnak. Gallyra mehet az autó is. Ilyenkor tél végén helyenként akár 15–20 cm mély és közel egy méter átmérőjű gödrökre is számíthatunk. Helyenként olyan sűrűn követik egymást a kátyúk, hogy nincs hova kerülni sem.

Kránitz Ferenc, Hegyhátszentjakab polgármestere megkeresésünkre örömhírrel szolgált. Idén tavasszal végre felújítják az utat. A hidroglóbusztól a focipályáig terjedő egy kilométeres önkormányzati út teljesen megújul. A probléma megoldását nehezítette, hogy a bekötőút két település, Őrimagyarósd és Hegyhátszentjakab közigazgatási határában fekszik. De most szerencséjük volt, mert mindkét érintett falu eredményesen pályázott a Magyar falu programra és most kétszer 28 millió forint áll rendelkezésre. Így már nemcsak a szokásos foltozgatás lesz, hanem teljes felújítás. Amint az időjárás megengedi, elkezdődnek a munkák – és május 30-ig be is fejeződnek. A polgármester elmondta, hasonlóan rossz állapotú a Hegyhátszentjakab és Szaknyér, valamint a Nagyrákos és Szatta közötti útszakasz is.