Megújul az evangélikus parókia

Ötvenmillió forintot ad a büki önkormányzat a parókia felújítására, a Magyarországi Evangélikus Egyház felajánlott 40 millió forintjához teszik az önerőt, így lehet teljes a felújítás. Sporttámogatásokról is döntöttek a rendkívüli ülésen a képviselők.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony támogatás helyett alamizsnát ígér

A büki evangélikus parókiaépület teljes külső és belső felújítására elegendő lesz a kétfelől érkező forrás. A Magyarországi Evangélikus Egyház 40 millió forintot biztosít a rekonstrukcióra, erről már korábban kapott értesítést a Büki Evangélikus Egyházközség, azonban ez az összeg nem elegendő, jórészt azért nem, mert elszabadultak az építőanyagárak. Rendkívüli testületi ülésen vitatták meg a büki képviselők, támogatják-e, hogy az önkormányzat is adjon támogatást, mintegy önerőt, hogy megvalósulhasson a tervezett fejlesztés. –

Két fontos érv is volt, ami miatt a támogatásról döntöttünk – mondta a döntés hátteréről dr. Németh Sándor, Bük polgármestere. Egyrészt a településen lévő másik történelmi egyház, a katolikus felekezet templomának környezetéhez, annak rendbetételéhez is biztosított forrást az önkormányzat. Másrészt nem először ajánlott segítséget a Magyarországi Evangélikus Egyház a már szükséges parókiafelújításhoz, ez már a harmadik alkalom volt, a polgármester szerint ezt már nem volt szabad visszautasítani. Most le tudják hívni az egyházi forrást, erre a képviselők döntése nyomán önkormányzati önerővel van lehetőség.

– A városképhez hozzátartozik akkor is, ha nem önkormányzati intézmény – fűzte még hozzá a döntéshez dr. Németh Sándor. Elmondta azt is, hogy a rendkívüli képviselő-testületi ülésen a Büki Testedzők Köre és a Büki Birkózó Club támogatásáról is dönt öttek.