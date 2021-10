Megújulhat a Bálház – Kőszeg lakói valódi közösségi helyhez jutnak

Jelentős előrelépés történt Kőszeg ikonikus épülete, a Bálház felújításában: összesen 818,6 millió forintot fordít a kormány a rekonstrukcióra.

A napokban Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával a Magyar Közlönyben megjelent az 1686/2021 (IX.29) számú kormányhatározat, amelynek értelmében 2023. március 31-éig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt.-nek a Pénzügyminisztérium bevonásával a 2022. évi költségvetési keretből 585,1 millió forintnyi összeget, majd a 2023. évi keretből további 233,5 millió forintot kell elkülönítenie a híres történelmi épület rekonstrukciójának megvalósítására. Így összesen 818,6 millió forintot fordít Magyarország kormánya a kőszegi Bálház felújítására. Mint az közismert, a Bálház is szerepelt a KRAFT programban felújítandó kőszegi épületek listáján.

Közülük az elmúlt évek során már hét (Sigray-palota, Zwinger, Szemző-ház, Sgraffitós ház, Bencés rendház, Festetics-palota, Zsinagóga) újult meg. A több mint két évtizede tartó hasznosítási és felújítási kísérletek és kudarcok után most hamarosan a Bálház is méltó módon megújulhat. A felújítását követően, eredeti funkcióját is megőrizve, a Bálház Kőszeg XXI. századi színvonalú, koncerttermet, kiállító teret és filmszínházat is magába foglaló kulturális és civil palotája lesz. Egyúttal helyet biztosít majd a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete keretei között működő interaktív műhelynek, a Pannon Irodalom és Művészetek Házának.Ágh Péter országgyűlési képviselő közösségi oldalán osztotta meg a hírt. Mint arról beszámolt, a miniszterelnökkel való személyes találkozóján kérte a kormány segítségét és támogatását, hogy a beruházás révén Kőszeg lakói valódi közösségi helyhez juthassanak. Azóta több egyeztetés zajlott kormányzati döntéshozókkal azért, hogy az említett kormányhatározat megszülethessen, ahogy történt korábban más, a várost és választókerületét kedvezően érintő döntések esetén is. Szerencsés csillagállást jelent, hogy a kormány nemcsak szavakkal, hanem tettekkel és a szükséges kormányhatározatokkal is bizonyította kiállását az itt élők iránt.

Miszlivetz Ferenc, a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete főigazgatója a hír kapcsán úgy fogalmazott: – 2014-ben nyolc épületet jelöltünk ki közösen, melyek együttese a KRAFT eredeti koncepciója alapján a kreativitást és a városi kulturális-tudományos életet erősíti. Azzal, hogy két év múlva a kulturális és civil palota, a Bálház megújul, a KRAFT-Kőszeg első köre bezárul. A városi közösség egy új, 21. századi kulturálódási, tanulási, szabadidő-eltöltési központja alakul, amelyben az épületek funkciója egymást erősíti; látogatható és a köz számára is nyitott tereik összekapcsolódnak. Kiemelte Ágh Péter országgyűlési képviselő segítségét, lobbitevékenységét.

Kiemelt képünkön: Ágh Péter a Bálház előtt. Újra lesz például mozi az épületben