Megújulnak a kőszeg-hegyaljai rétek – ez a magyarázat

A kőszegi Alsó-rét neve arról is nevezetes, hogy itt rendezik meg évről évre a „Miénk itt a rét” nagyszabású természetismereti vetélkedőt. A rendezvény ötletét is az adta, hogy a réten májusban nagy példányszámban nyílt több látványos botanikai ritkaságunk. A vetélkedő idén a járvány miatt elmarad, de a jelek szerint a védett növények is visszavonulót fújtak.

Ezt ne hagyja ki! A járvány ideje alatt mostantól minden előfizetőnk díjmentesen, ajándékként kapja a nyomtatott újság mellé lapunk digitális számát. Ide kattintson! Varga Tamás biológus főiskolásként mérte fel a kőszegi Alsó-rét botanikai értékeit. A nyolcvanas évek végén több száz tő zergeboglárról, sok szibériai nősziromról és ujjaskosborról számolt be. Most hiába kereste a védett növényeket. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság kőszegi munkatársai segítenek megérteni a helyzetet. Frissen állított kerítésoszlopok, feszes villanypásztor, új kilátó jelzi, hogy valami készül a Gyöngyös menti réteken. Harsányi Krisztián, az Őrségi Nemzeti Park tájegységvezetője térképen mutatja, hogy az Alsó-réttel szerves egységet alkotó Doroszlói-réteken, mintegy 6 éves élőhely-rekonstrukciós munka eredményeként, 70 hektáron teremtették meg a lehetőségét egy fás legelő kialakításának. – Az Alsó-rét élőhelyei a kedvezőtlen vízviszonyok miatt romlottak le – tájékoztat Kóródi Blanka természetvédelmi területfelügyelő. – Nagy részén a szárazodás, egyes foltjain a kaszálást akadályozó láposodás vette kezdetét. A kezeletlenség kedvezett az özöngyomoknak. Az Alsó-rét védett fajai ma nagy számban egy kicsit arrébb, a megújított Doroszlói-réteken nyílnak.