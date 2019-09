Megújuló épületek és közösségi terek Szentgotthárdon

A már megvalósítás küszöbére érkezett, illetve az elbírálás alatt álló pályázati projektekről tájékoztatott tegnap Huszár Gábor polgármester.

A tájékoztatót stílusosan egy a felújított Várkerttel határos egykori emblematikus helyszínen tartották. Húszmillió forintos Leader támogatással ugyanis a Művelődési Ház udvarát jövő nyárra a régi kerthelyiséghez hasonló módon állítják helyre. A tervek szerint koncerteknek, irodalmi műsoroknak, közösségi programoknak, szabadtéri időszakos kiállításoknak is otthona lesz a sokak emlékeiben még élénken élő egykori kerthelyiség.

Már elkészültek a tervek, és az örökségvédelem is rábólintott a hivataloknak otthont adó kolostorépület keleti homlokzatán és délkeleti sarkán levő ablakok felújítására. A helyi önkormányzatokért felelős minisztérium a fele összeggel támogatja a több mint 22 milliós beruházást, amelybe a refektórium és az emeleti tanácsterem nagyobb ablakainak, valamint az ablakrácsoknak és spalettáknak a felújítása is belefér.

Bemutatták a látványterveit annak az országosan egyedülálló, a város történelmét rendhagyó módon bemutató interaktív időutazó múzeumnak is, amely az egykori ciszter udvarházban kap helyet. A beruházás már megkapta az építési engedélyt, párhuzamosan pedig zajlik kiállítás előkészítése is. Az összesen 280 millió forintos beruházás eredményeképpen létrejövő látványosság várhatóan 2020 második felében nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt.

Több kisebb projekt szolgálja a mozi ajtócseréjét és a filmklub támogatását, létrejön egy helytörténeti programsorozat, benne a rövidesen megjelenő Széll Kálmán életrajz kiadásával. Rövidesen létesül egy kültéri fitneszpark és egy határon átnyúló projekt keretében az adventi időszakban Szentgotthárd és Lendva városokat egy közös, mézeskalácsból készülő terepasztalon mutatják be.

Több olyan projektről is beszámolt a polgármester, amelyekre már benyújtotta a város a pályázatot és jóvá is hagyta őket az illetékes hatóság. Így a megvalósulás küszöbén áll a SZEOB Tótágas Bölcsődéjének férőhelybővítése, a Hársas-tó környékének villamosítása, éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések, a színház egyes részeinek felújítása, valamint az idősekről gondoskodó szolgáltatások javítása.

A polgármester bejelentette azt is, hogy a kormány 149 milliós támogatásának és a zárolt társasági adónak a felhasználásával, a Szentgotthárdi Kézilabda Klub megvalósításában rövidesen elmozdulhat a holtpontról a 2014-ben félbehagyott sportcsarnok beruházás ügye is.