Megújuló szombathelyi belváros 1989-ből

Szombathely 1989-ben sorra újultak meg a vasi megyeszékhely belvárosában a régi, patinás épületek. Így számolt be erről a megye napilapja harminc évvel ezelőtt.

„A szakemberek „elmaradt kategóriájú” lakóházakként tartják nyilván ezeket a hajdan többnyire jómódú polgárok által lakott épületeket. Azért nevezik így őket, mert legalább harminc éve egyikben sem volt belső felújítás. Csak némi külcsínt kaptak a 70-es években, ami nem állt másból, mint egy utcafront felőli meszelésből. Ezáltal kívülről egészen jól mutattak, miközben az udvari részek, a lakások eléggé leromlott állapotban voltak.

Most az újakkal azonos értékű, komfortos lakások készülnek ezekben a régi házakban. A Köztársaság tér épületeinek rehabilitálása során legutóbb a 24-es számú ház készült el az Országos Műemléki Felügyelőség kivitelezésében. A Vasép újítja fel a téren a 8-as és a 9-es számú házat. A tér házainak teljes rehabilitálása a 90-es évek első felében fejeződik majd be. Még az idén elkezdik a 7-es számú ház felújítását, 1990-ben a 6-os következik, azután a Forgó köz házait és a Centrum Áruház épületét hozzák rendbe.

Ezzel párhuzamosan folynak a felújítások Szombathely történelmi városmagvában is, így a Kőszegi és a Hollán Ernő utcában.”VN