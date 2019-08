Megújult a hivatal, a kultúrterem Rátóton

Több mint 25 millió forint pályázati forrásból, 1,3 millió forint önerő hozzáadásával újult meg a Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal épülete. Több évtizedes elmaradást pótoltak a beruházással, hangzott el a tegnapi ünnepélyes átadón.

Először 2010-ben újult meg az épület: akkor a külső szigetelést, a tetőfelújítást, a nyílászárók cseréjét végezték. Az idén több mint 25 millió forintos pályázati pénzből, 1,3 milliós önerőt hozzáadva újabb fejlesztés történt. A megszépült hivatalban két irodahelyiség, jegyzői és polgármesteri iroda, teakonyha, közlekedő és mellékhelyiség kapott helyet. Ebben az épületben van a község kulturális életének központja is, amely házasságkötő teremként is funkcionál.

Az utóbbit a jelenlegi beruházással párhuzamosan az önkormányzat maga újíttatta fel, mondta köszöntőjében Domiterné Molnár Annamária polgármester, aki megjegyezte: egy község életében különösen nagy jelentőségű egy megújult épület átadása. Sorolta az elvégzett munkát is: aljzatszigetelés történt, kicserélték a villamos hálózatot, a padlózatot és a belső nyílászárókat, megújult a vizesblokk, kiépítették a villámvédelmi és a riasztórendszert, s új kondenzációs kombi gázkazánt szereltek be. Tárgyaló és íróasztalokat, székeket is beszereztek, mindezt elsősorban azért, hogy a helyiek és a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakói is méltó környezetben intézhessék ügyeiket.

A polgármester utalt rá: szerencsésnek mondhatja magát a település, hiszen eddig minden faluvezető arra törekedett, hogy az épületet a kor színvonalának megfelelően alakítsa. A hivatal és dolgozói kapcsán Tamási Áron Figyelő ég alatt című novellájából idézett V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője. Los bácsi alakját idézte meg, aki körjegyzőségi mindenesként mindig és mindenkin késedelem nélkül akart segíteni. Mint avatóbeszédében mondta, Rátót, a megye és az ország hivatalnokai is kiválóan ellátják a feladatukat.

A beruházásról úgy fogalmazott: az, hogy már korszerű épületben intézik az ügyeket, javítja az itt élők életminőségét. A hivatalt közösségi térnek nevezte, és azt mondta, minél több olyan tér van egy településen, ahol a funkción felül lehetőség van a találkozásra, annál erősebb a közösség. Az épületet dr. Takács Gyula plébános áldotta meg. Az ünnepségen meghívottként jelen volt még Marton Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke, Kissné Köles Erika szlovén országgyűlési szószóló, a Rátóti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó hat település polgármesterei és a Szentgotthárdi kistérség polgármesterei. Közreműködött Málics Szebasztián és Soós János.