Megújult a merseváti idősek klubja – Több mint 84 millió forintból

Modern fűtésrendszert alakítottak ki, nyílászárókat cseréltek és rendbe tették a belső tereket is a merseváti idősek klubjának helyet adó kétszintes épületben, amely már akadálymentes. Modern fűtésrendszert alakítottak ki, nyílászárókat cseréltek és rendbe tették a belső tereket is a merseváti idősek klubjának helyet adó kétszintes épületben, amely már akadálymentes.

Ezt ne hagyja ki! Főzzük ki együtt, hogy milyen halételt kerüljön az asztalra karácsonykor!

Az épület felújításához eszközbeszerzés is kapcsolódott, így pedig javultak az intézmény szociális alapszolgáltatásának minősége – foglalta össze a mintegy 84,5 millió forintos beruházást Csillag Albert, Mersevát polgármestere.

A község önkormányzata a Vas Megyei Önkormányzati Hivatallal alkotott konzorciumban nyert a TOP kiíráson, így költhettek 84,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást az idősek klubja felújítására. A több mint 165 négyzetméter alapterületű, kétszintes épület komplex energetikai korszerűsítésen esett át: modernizálták a fűtésrendszert, gépészeti rendszert cseréltek, szigetelést kapott a homlokzat, lecserélték az elavult nyílászárókat, napelemes rendszert telepítettek a felújított tetőre. Jutott a belső terekre is: felújították a burkolatot, a villamos szerelvényeket, a vizesblokkokat is, kifestettek. Akadálymentesítésre is költöttek: a főbejárathoz emelőlift került, van már akadálymentes mellékhelyiség és mozgássérült parkoló.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS