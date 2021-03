Megújult a rendelő Bélbaltaváron

Csütörtökön adták át a hegyháti településen a felújított orvosi rendelőt. A Magyar falu program 26,5 millió forintos támogatásával valósult meg a beruházás.

Bérbaltaváron, a Vasi-Hegyhát szívében megbúvó 530 lelkes településen többlépcsős beruházás eredménye az az épület, amely a környék lakóinak egészségügyi ellátását szolgálja. A település korábbi vezetői még 2008-ban döntöttek úgy, hogy a korábban szolgálati lakásként és orvosi rendelőként működő épületet átépítik és akadálymentesítik. Helyet adtak a védőnői szolgálatnak, és létrehoztak egy kézipatika működésére alkalmas helyiséget is az épületben. Némethné Beczők Bernadett, Bérbaltavár polgármestere köszöntőjében elmondta, hogy a további munkákra a 2019-ben a Magyar falu programhoz benyújtott pályázat nyújtott lehetőséget. Az elnyert 26,5 millió forintból szigetelték a födémet, a homlokzatot, új tetőszerkezetet, cseréptetőt és külső vakolatot kapott az épület, és néhány nyílászáró cseréje is megvalósult. A praxis négy településről 1400 beteget lát el. Ehhez mintegy kétmillió forintból új orvosi műszereket is vásároltak.

V. Németh Zsolt miniszteri biztos, országgyűlési képviselő köszöntőjében kiemelte:

– Ezekben az emberpróbáló időkben különösen fontos, hogy felhívjuk a figyelmet a vitalitásra, az élni akarásra. Bérbaltavár korábban szebb napokat is megélt, néhány évtizeddel ezelőtt kifejezetten a térség egyik vezető, meghatározó települése volt. Aztán volt néhány rossz évtizede. Most örömteli, hogy felébredt Csipkerózsika-álmából. Középületek sora újul meg. Az orvosi rendelő felújítása is jól példázza, hogy itt nemcsak vakolatról van szó, hanem belső tartalmi megújulásról is.

