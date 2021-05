Megújult Kőszeg Fő terén a Tourinform-iroda

Látványosan megújult kívül-belül, és a korábbiak mellett kibővített szolgáltatási palettával várja a kőszegieket és a látogatókat a Tourinform-iroda.

Mintegy 50 millió forint ráfordítással elkészült az önkormányzat és a Tourinformot is üzemeltető Írottkő Natúrparkért Egyesület közös TOP-turisztikai pályázatának egyik kulcseleme, a főtéri turisztikai látogatóközpont. Bővült a fogadótér, a barátságos környezetben szembetűnő a lendületes, modern design az országos Tourinform-hálózat arculatához illeszkedően. A térség főbb attrakcióiról készült nagyméretű fényképek színesítik a belső teret, és változatos kiállítóterek teszik egyedivé a fogadópontot. Szembetűnik az Ölellek. Kőszeg felirat – a város biztonságot, meghitt otthonosságot és összetartozást üzenő új turisztikai logója.

Egyik oldalán a város és a Kálváriától az Óházig, a Kenyérhegyig tartó hegyoldal látható. A másikon az Alpokalja domborzata: Borostyánkőtől Csepregig, Kőszegtől Felsőőrig. A kiállítószekrényből mint egy óriás könyvespolcból lehet kihúzni az érdeklődésnek megfelelő kétoldalas, két méter magas „könyveket.” Mindenkihez szólnak az elkészült Kőszegi séták is: a 13 izgalmas ajánlat ezzel a címmel már minden mobiltelefonos applikációtárból letölthető. Emellett utazástervező program is készül, amely a Tourinform-fejlesztés záróelemeként októbertől lesz mindenkinek hozzáférhető. Az iroda interaktív elemeivel ki tudja szolgálni a Sopron-Fertő és a Bécs-Graz térségből Kőszegre érkező vendégeket is. A Kőszegen megszálló vendégek a szomszédos osztrák és szlovén területekre, valamint a történelmi Felső-Őrség térségeibe is ellátogathatnak – ez a kínálat is fellelhető lesz az irodában. A Tourinform homlokzatán látható galéria-ablakban időről időre otthont adnak alkotóknak képek, szobrok időszaki kiállítására.

Az átadón Bakos György, az Írottkő Natúrparkért Egyesület elnöke a szervezet mintegy negyedszázados történetéből négy dátumot emelt ki: 1997 áprilisát, a megalakulás hónapját, a 2001-es évet, amikor az önkormányzat úgy döntött, hogy az egyesület vállalja fel a Tourinform működtetését, 2017-et, amikor turisztikai menedzser kezdett dolgozni és az idei évet, amikor friss, elegáns, modern irodát tudnak átadni a közönségnek. Az együttműködések fontosságát hangsúlyozta, valamint azt, hogy brand lett a natúrpark és az ott létrehozott termékek. Végül megköszönte kollégáinak az iroda megújításáért tett erőfeszítéseit.

Kőszegre mindig örömmel jön – ezt már Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára mondta köszöntőjében. A várost Magyarország egyik legkülönlegesebb ékszerdobozának nevezte, majd utalva a két tavaly megnyílt új szállodára, a Kisfaludy-programban felújított panziókra és a magánházakra, úgy fogalmazott: Kőszeg készen áll arra, hogy turisztikai értelemben el tudjon rugaszkodni. Arról is beszélt, hogy az idén a korábbinál jóval több, mintegy 20 milliárd forint áll a pályázók rendelkezésére a területen, amiért felel.

Básthy Béla polgármester azt emelte ki – Kőszeg turizmusának íve van, amely most egy platóra ért, ahonnan jó szétnézni. A kőszegi vendégvárásnak, turisztikai együttműködésnek jelentős hagyományai vannak. E sajátosságok – a családiasság, az otthonosság, a kisvárosiasság, az intimitás – mind visszatükröződnek a megújult Tourinform-irodában is. Arra is emlékeztetett, hogy az iroda felújításának projektje szerepelt a KRAFT-programban – egy 300 millió forintos program 50 milliós egységét képviselve. Mint mondta, a projektben abból indultak ki, hogy Kőszeg tele van kincsekkel, rejtett vonzerővel. A céljuk eljuttatni az embereket e kincsekhez: aki betér az irodába, olyan érzéssel távozzon, hogy még sok dolga van Kőszegen és a környéken.

Végül Győrffy Gábor turisztikai menedzser mutatta be részleteiben a megújult irodát.

Kiemelt képünkön: Szalay-Bobrovniczky Vince, Básthy Béla és Bakos György az átadón