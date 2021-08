Megújult oviba térhettek vissza a gyerekek Bobán – fotók

A Magyar falu program pályázatán nyert 48,6 millió forintból újították fel az evangélikus óvoda épületét.

Kiadós zuhé akadályozta meg, hogy a szabadban tartsák az ünnepséget, ami végül beköltözött az egyik csoportszobába. Ahogy Horváthné Görög Marianna óvodavezető fogalmazott, mindez nem érte őket váratlanul: az óvoda olyan terep, ahol mindig történik valami. 1968 óta van a településen óvoda, négy éve az evangélikus egyház fenntartásában. Több mint tíz községből járnak hozzájuk gyerekek, ismertette.

A pályázat remek alkalom megmutatni, milyen jó az együttműködés az egyház és az önkormányzatok között. Az épület az önkormányzat tulajdona, míg óvodájuk a szombathelyi Reményik Sándor Evangélikus Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tagintézménye.

Magyar falu-pályázaton 48,6 millió forintot nyertek, ebből új padlóburkolat készült, belső festést végeztek, megújult a világítástechnika, az egyik csoportszobában áthúzták az elektromos hálózatot. Napelemes rendszerük lesz, az intézmény zöld energiával táplálkozik majd. Új ergonomikus székeket, asztalokat, mosógépet és hűtőszekrényt tudtak vásárolni. Az egyik mosdó teljesen, a másik részben megújult. Új kerítést és pergolát is beszereztek. Augusztus 2-án nyitott ki újra az ovi – Somogyi Ákos polgármester részletezte a munkákat, majd megköszönte V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő és a kormány támogatását.

Rostáné Piri Magda esperes arról beszélt: az anyagi mellett a lelki fejlődés is meghatározó az óvodában. Említette egyházközségi táborukat, amelyen több mint húsz óvodás vett részt. V. Németh Zsolt ­Reményik Sándor versét idézte: „Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát!” Mint mondta, a sorba odakívánkozik az óvoda. Az iskolák és a templomok is megtelnek, ha az óvodákba sok gyerek jár. Hozzátette: – A vers más korban, kontextusban született, de akkor is veszélyben voltak ezek az intézmények, ahogy most is. Nemzetközi erők fenyegetik kultúránk, vallásunk, értékrendünk, a hagyományos család létét.

Az országban 1400 óvoda újult meg az elmúlt két évben, választókörzetében 24. E mögött tudatos építkezés és program áll: a családok kormánya a jelenlegi – mondta V. Németh Zsolt.

Kiemelt képünkön: Avató: Rostáné Piri Magda, Somogyi Ákos, V. Németh Zsolt