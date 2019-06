Megújulva, 342 évesen – Több mint 500 milliós fejlesztés a Jurisich-gimnáziumban

Az elmúlt két évben mintegy 530 millió forintos fejlesztés valósult meg két pályázat nyomán a Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégiumban. A 420 millió forintos beruházás zárórendezvényét szerdán tartották.

A Sárvári Tankerületi Központ fenntartóként számos EU-s projekt megvalósításában részt vett. Ezek közül kiemelkedik a megye legrégebbi gimnáziumának, a 342 éves Jurisich-gimnáziumnak a külső és belső felújítása, energetikai korszerűsítése. A ma használt épület 1908-ban készült el, eddig csak részlegesen modernizálták. Most viszont sor került a külső nyílászárók cseréjére, az építők elvégezték a pinceszint víztelenítését és szigetelését, a teljes homlokzati felújítást és hőszigetelést, a tetőre napelemek kerültek, a padlás teljes felületét hőszigetelték. Látványos elem a tetőszerkezet felújítása. Megújult az esőcsatorna-rendszer is, tantermeket festettek ki, és megszépült a tornaterem padozata.

Ágh Péter országgyűlési képviselő levélben köszöntötte a szerdai eseményre egybegyűlteket. „Az iskola mindig méltó volt régi nagy híréhez, most már az épület állapota is ezt tükrözi. A falak szimbolikusan magukban hordozták a magyar történelmet” – írta, felelevenítve az épület régi funkcióit. Majd a fejlesztéseket említette, amelyek az elmúlt időszakban a Sárvári Tankerületi Központ területén mintegy 3 milliárd forint értékben 14 intézményt érintettek. Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke beszédében kiemelte: a szakmai munka a tantermekben zajlik, de meghatározó, hogy milyen környezetben és infrastruktúrában.

Mostantól interaktív panel segíti az oktatást – a Jurisiché az első, amit beüzemeltek a tankerületekbe eljuttatott 3 ezerből. Azt is megjegyezte: összesen 29,6 milliárd forintot költött a kormány a tavaly év végén és az idén eddig átadott intézményekben, 480 telephely újult meg e pénzből. Keszei Balázs igazgató az említett interaktív panelen, vetített képeken mutatta be az építkezés menetét a kezdetektől az eredményig. A gimnáziumról azt mondta: szeretné, ha a város „homloka” lenne – fizikai elhelyezkedése miatt és átvitt értelemben is. Az ingatlantulajdonos, a város önkormányzata nevében Básthy Béla alpolgármester mondott köszönetet a források megszerzésében, a tervezésben és kivitelezésben közreműködőknek.

A Jurisich-gimnáziumot az önmagát iskolavárosként definiáló Kőszeg kiemelkedő oktatási intézményének nevezte. Rozmán László, a Sárvári Tankerületi Központ igazgatója elsőként a magyar kormánynak, majd a Klebelsberg Központnak és a Nemzeti Fejlesztés és Stratégiai Intézetnek köszönte meg, hogy a tankerületi központ eddigi legnagyobb beruházása megvalósulhatott Kőszegen.

Az építkezés üzenetét pedig abban jelölte meg, hogy mindig úrrá lehet lenni a gondokon, problémákon. Kiemelte még, hogy jó példa volt az ott tanuló fiataloknak látni és megbecsülni az igazi kétkezi munkát.