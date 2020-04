Megváltozott helyszínen újra várják a vásárlókat a szombathelyi termelői piacon

Tegnap megváltozott helyszínen újra elérhetők voltak a korábban megszokott helyi termelők a megyeszékhelyen. A Kőszegi utca 9. szám alatti udvarban megtartott termelői villámvásár számos vásárlót vonzott.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a Pannon Helyi Termék Nonprofi t Kft. a veszélyhelyzet bevezetésekor felfüggesztette az MMIK előtti, csütörtök délutánonkénti termelői piacot. Ezt a helyszínt a megváltozott körülmények között már nem tartották biztonságosnak, hiszen itt rendszerint nagyobb tömeg szokott megjelenni, a piac egyfajta találkozóhellyé is vált. Egy-két hét elteltével azonban megindult az ötletelés, hogy miként lehetne a vásárlókat és a termelőket újból összehozni. Volt már egy alkalom, amikor az egyes termelőktől át lehetett venni az előzetesen megrendelt áruféleségeket. Tegnap 11 és 13 óra között pedig már helyben vásárlásra is nyílt lehetőség.

– Érdekelte a piacos termelőinket a lehetőség, 16-an jelentkeztek, hogy kijönnek a villámvásárra a termékeikkel – tájékoztatott Kovács István, a Pannon Helyi Termék ügyvezetője. – Egyelőre az előre megrendelt, kimért, összecsomagolt tételek vannak előtérben, de lehet a helyszínen is válogatni. A cél az, hogy minél gyorsabban történjen meg a vásárlás, és aki végzett, az körforgalomszerűen egy hátsó kijáraton távozhat. A bejáratnál minden vásárló kezét fertőtlenítjük, az árusok kesztyűt és maszkot viselnek.

A villámvásárban a korábbiakhoz hasonlóan lehetett venni tejterméket és mézet, zöldséget és húsárut egyaránt.

Belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés

Az árusítást rendszeresre tervezik, és a jövő héttől a megrendelést már egy egyszerűsített, közös felületen adhatják le a vásárlók. Nem szóltunk még a helyszínről, aminek különös jelentősége van. A Kőszegi utca 9. számú épületről és a vásárnak is helyet adó udvarról sokat fogunk még hallani. A „Kilences”-ben a veszélyhelyzet elmúltával a helyi termékekkel közösségi, gasztronómiai élmények részeként is találkozhatunk majd.