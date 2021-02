Megvédik a településeiket – Csörötnek, Magyarlak és Rábagyarmat megvalósult álma

2016-ban Csörötnek, Magyarlak és Rábagyarmat nagyot álmodott, hogy megoldja azokat a természeti adottságokból fakadó problémákat, amik korábban mindhárom települést sújtották.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– A Vas Megyei Önkormányzati Hivatallal közösen pályáztunk és nyertünk el mintegy 290 millió forintot, hogy megvédjük a településeket a Rába folyót délről határoló domborulat irányából érkező csapadékvizekkel szemben – mondta Kocsis Zsolt, Csörötnek polgármestere, majd felvázolta a projekt részleteit.

Az elnyert uniós támogatás segítségével összesen hét­ezer méter csapadékcsatorna fejlesztése valósult meg. Csörötneken több mint 2600 folyóméter övárok, valamint kilencezer köbméter kapacitású záportározó épült, és két árvízi kapu mobil gátas lezárása történt meg. Magyarlakon három kilométer hosszan fejlesztették a csapadékcsatornát, és elkészült a Háromházi-patak korrekciója is, Rábagyarmaton pedig mintegy kilencszáz folyóméteren újult meg a csapadékvíz-elvezető rendszer.

Mivel az építőárak időközben jelentősen emelkedtek, ami növelte a projekt összköltségét, a kormány segítségét kérték, így végül 67 millió forintos többlettámogatással kezdődhetett meg a beruházás.

A projekt térségi jelentőségéről V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője beszélt. Elmondta, örömmel tapasztalja, hogy a lakosság is érzi, a környezetvédelem, a klímaváltozással kapcsolatos témakör már nem az unokáink ügye. Hiszen most február elején is ragyogó napsütést tapasztalhattunk, és közel sem biztos az, hogy néhány hét múlva nem fordulunk vissza a télbe, majd újra a tavaszba. Megszenvedjük a klímaváltozás hektikusságát, figyelmeztetett, emiatt is kell felkészülni a villámárvizekre is.

Arról már Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés al­elnöke beszélt, hogy egy hét­éves fejlesztési ciklust kellett koordinálni az elmúlt időszakban, és most egy következő ugyanilyen küszöbén vagyunk. Mint mondta, bízik abban, hogy a jövőben is hasonló sikeres projekteket tudnak majd megvalósítani, amivel az ott lakók életkörülményeit tovább javíthatják.

Kiemelt képünkön: V. Németh Zsolt a sajtónyilvános csörötneki tájékoztatón